Фестиваль русскоязычной еврейской культуры Arbuzz J-Fest

ARBUZZ J-FEST – фестиваль русскоязычной еврейской культуры для взрослых и детей – пройдет в Лондоне с 30 января по 2 февраля 2020 года при поддержке фонда Genesis Philanthropy Group. Билеты можно купить как на одно мероприятие фестиваля, так и на целый день. Параллельно предлагается программа для детей (5+), а также семейные билеты.

В программе:

Открытие ARBUZZ J-FEST: Музыкальное приветствие Андрея Макаревича, спектакль «Как это делалось в Одессе» с Дмитрием Высоцким и Евгением Цыгановым

Фестиваль откроет выступление Андрея Макаревича, лидера группы «Машина времени», который исполнит свои песни.

Вечер продолжится спектаклем «Как это делалось в Одессе» по «Одесским рассказам» Исаака Бабеля с участием актеров Евгения Цыганова и Дмитрия Высоцкого.

«Как это делалось в Одессе» — это музыкальный спектакль о жизни, нравах и переживаниях одесских евреев в дореволюционное время по мотивам книги Исаака Бабеля «Одесские рассказы». Герои рассказов — биндюжники, лавочники, бандиты и контрабандисты — тесно связаны между собой и напоминают одну большую шумную семью.

Живая музыка занимает в спектакле особое место: благодаря контрабасу, трубе, гитаре и бубну в руках актеров зрителю максимально передается изменение настроения и атмосфера спектакля.

В ролях: Евгений Цыганов, Дмитрий Высоцкий, Дина Бердникова, Михаил Химаков. Художник: Александра Дашевская

Художник по свету: Владислав Фролов

Андрей Макаревич – музыкант, лидер группы «Машина времени», автор песен «Брошенный богом мир», «В Кейптаунском порту», «За тех кто в море», «Марионетки», «Однажды мир прогнется под нас», лидер проекта «Оркестр креольского танго».

КОГДА: 30 января в 19:00

ГДЕ: Museum of London, 150 London Wall, EC2Y 5HN

Валерий Тодоровский и Евгений Цыганов / Показ фильма «Одесса» и Q&A

Режиссер Валерий Тодоровский и актер Евгений Цыганов представят в Лондоне свой фильм «Одесса».

Действие разворачивается летом 1970 года в Одессе, закрытой на карантин из-за холеры. В городе застревает гостивший у родственников известный журналист со своим сыном. Его «незапланированной отпуск» изменит их жизнь навсегда.

В основу этого ностальгического фильма легли воспоминания режиссера о его детстве.

В ролях: Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик и другие.

Российская премьера фильма состоялась в сентябре 2019 года.

Q&A после показа фильма:

Валерий Тодоровский – режиссер фильмов «Страна глухих», «Большой», «Стиляги», «Мой сводный брат Франкенштейн», сериала «Оттепель».

Евгений Цыганов – аедущий актер театра «Мастерская Петра Фоменко» и кино. Лауреат премии «Ника», премии «Золотой орнл» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» и премии правительства Российской Федерации в области культуры.

КОГДА: 31 января в 19:00

ГДЕ: Prince Charles Cinema, 7 Leicester Place, WC2H 7BY

Разговор с Галиной Юзефович: «Мама, а наша кошка тоже еврей?» – «еврейский след» в детской литературе

На протяжении всего ХХ и начала XXI века литература для детей в значительной своей части оставалась еврейской. Александра Бруштейн, Лев Кассиль, Виктор Драгунский, Самуил Маршак и многие другие детские классики имели еврейские корни. Для кого-то из них еврейские мотивы оказывались очень важны, у кого-то они оставались на периферии внимания или вообще никак не отражались в творчестве.

Случалось и так, что еврейская тема вдруг возникала в творчестве писателей не-евреев: так, самое яркое и пугающее описание еврейского погрома оставил нам Валентин Катаев в своей детской книге «Белеет парус одинокий».О том, как складывались судьбы детских писателей-евреев, а также о том, как формировался образ еврея в советской детской литературе, расскажет на своей лекции Галина Юзефович.

Галина Юзефович – литературный критик, обозреватель «Медузы», преподаватель НИУ ВШЭ и Бизнес-школы «Сколково».

КОГДА: 1 февраля в 13:30

ГДЕ: Stamford Bridge Stadium, Fulham Road, SW6 1HS

Лекция Александра Колбовского «Еврейская тема в российском кино»

Год назад Александр Колбовский читал лекцию о знаменитых евреях советского кино. В этот раз он расскажет о еврейской теме в постсоветском кинематографе.

«В 90-е годы и кинематограф, и само еврейство практически в одночасье перестали быть советскими. Что изменила перемена одного единственного слова – были советскими, стали российскими? И главное, как они соотносятся друг с другом? Как в сегодняшнем суровом и беспощадном русском кино отражается еврейская тема? Да и есть ли она вообще, не растворилась ли в тематическом потоке кинематографа, который бросается из стороны в сторону, да к тому же погряз в коммерциализации и дешевом патриотизме?» – этими вопросами задается Колбовский и приглашает обсудить их на встрече в Лондоне.

Александр Колбовский – российский кинокритик и писатель, возглавлял телеканал «Наше кино», был художественным руководителем программ «Мое кино» и «Пестрая лента», выходивших на центральных каналах телевидения, корреспондент программы «Доброе утро» на Первом канале.

КОГДА: 1 февраля в 15:00

ГДЕ: Stamford Bridge Stadium, Fulham Road, SW6 1HS

Лекция Роберта Харриса Fiddler on the Roof: Fact or Fiction? (на английском)

«Скрипач на крыше» – одно из самых знаменитых произведений еврейского писателя Шолома-Алейхема. История, покорившая Бродвей, а потом и Голливуд, значительно повлияла на представления о том, какой была жизнь в еврейских местечках дореволюционной России.

Роберт Харрис расскажет о том, как жили евреи в черте оседлости о том, насколько достоверно отношения евреев и не-евреев описаны у Шолома-Алейхема и у режиссеров, которые переносили эту историю на театральную сцену и в кино.

КОГДА: 1 февраля в 16:30

ГДЕ: Stamford Bridge Stadium, Fulham Road, SW6 1HS

Лекция Антона Долина «Как смотреть кино»

Смотреть кино – это, как нам кажется с детства, развлечение и радость, но уж точно не наука. Почему же тогда так часто нас разочаровывают фильмы? Откуда берутся наши ожидания, почему нас так травмируют их нарушения? И как с этой травмой справиться? А может быть, возможно ее предотвратить? Действительно ли фильмы делятся на «хорошие» и «плохие», или это лишь зрительская иллюзия? Известный кинокритик Антон Долин не даст окончательных ответов на эти вопросы, но задаст их аудитории и предложит свои варианты.

Антон Долин – российский журналист, кинокритик, радиоведущий, главный редактор журнала «Искусство кино», кинообозреватель передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

КОГДА: 1 февраля в 18:00

ГДЕ: Stamford Bridge Stadium, Fulham Road, SW6 1HS

Лекция Александра Кана «Еврейский джаз и евреи в джазе»

«Джаз родился в Одессе» – эта древняя шутка Леонида Утесова на самом деле несет в себе и зерно истины. Джаз – изначально музыка живших в Америке выходцев из Африки – впитал в себя огромное количество самых разнообразных культурных влияний, и е врейские мотивы играют и продолжают играть в нем важнейшую роль. Сходное ощущение угнетенности и изоляции в Америке сблизило евреев и афроамериканцев в поисках самобытной культурной идентичности, которой для многих из них стал джаз.

Евреи –Джордж Гершвин, Бенни Гудман, Ирвинг Берлин, Арти Шо, Бадди Рич, Ли Кониц, Стэн Гетц – были в числе тех, кто заложил основы джазовой музыки и джазовой эстетики.

Еще больше евреев было среди тех, кто обеспечивал существование джаза – концертных промоутеров, импресарио, продюсеров, критиков. Однако долгие годы еврейская мелодика была если и заметна в джазе, то оставалась на его периферии. И лишь в последние десятилетия благодаря возрождению еврейского самосознания и активной музыкантской и продюсерской деятельности проповедника «радикальной еврейской культуры» Джона Зорна стал появляться самобытный еврейский джаз.

Об истории еврейского джаза и о евреях в джазе расскажет журналист Александр Кан.

КОГДА: 1 февраля в 19:30

ГДЕ: Stamford Bridge Stadium, Fulham Road, SW6 1HS

Показ и обсуждение фильма «Машина Времени»

Александр Липницкий представит в Лондоне документальный фильм «Машина времени» о легендарной российской группе, над которым он работал более 10 лет.

Александр Липницкий – журналист и музыкант, стоявший у истоков советского рока, сооснователь группы «Звуки Му».

КОГДА: 1 февраля в 20:45

ГДЕ: Stamford Bridge Stadium, Fulham Road, SW6 1HS

Лекция Льва Лурье о Сергее Довлатове «Жизнь неудачника»

Объемный и подробный рассказ погрузит слушателей в жизнь великого писателя и неудачника и позволит посмотреть на его Петербург и Америку, на его друзей и врагов, а также познакомиться с его творчеством.

Лев Лурье – кандидат исторических наук, журналист, автор более 100 научных статей по истории России, журналист («Сеанс», «Деловой Петербург», «Коммерсантъ», ведет передачи на радио «Эхо Петербурга»), неоднократный лауреат журналистского конкурса «Золотое перо». Автор путеводителя «Афиши» по Петербургу, лауреат «Анциферовской премии» за лучшее исследование истории города, основатель и креативный директор компании «Дом культуры Льва Лурье», которая организует лекции по гуманитарным дисциплинам и экскурсиям.

КОГДА: 2 февраля в 12:00

ГДЕ: Stamford Bridge Stadium, Fulham Road, SW6 1HS

Встреча с Денисом Драгунским «Прототип и герой»

Каково это – быть прототипом известного литературного героя? Ответом на этот вопрос поделится с лондонской аудиторией писатель Денис Драгунский, сын знаменитого писателя Виктора Драгунского. На встрече он расскажет о своей «прототипической» судьбе и о людях, которые стали героями его произведений.

«В моих собственных рассказах постоянно встречаются реальные люди – те, с которыми сталкивала меня жизнь. Некоторые скрываются под прозрачными псевдонимами, а большинство – расщепляется на части, делится своим реальным «я» с вымышленными героями. Мои рассказы и романы – это фантастическая мозаика, составленная из реальных камешков. Я постараюсь показать, как это делается. Думаю, это будет полезно и читателям, и особенно – начинающим писателям», – говорит он.

Денис Драгунский – российский филолог, писатель, журналист и драматург, сын писателя Виктора Драгунского и прототип героя «Денискиных рассказов».

КОГДА: 2 февраля в 13:30

ГДЕ: Stamford Bridge Stadium, Fulham Road, SW6 1HS

Лекция Юлии Патраковой «Марк Ротко. Страсть и цвет»

Как смотреть абстрактное искусство и что делать, если не понимаешь его? Почему холст с тремя полосками считается шедевром и так дорого стоит? Зачем художник выливает краску на картины прямо из банки? Абстрактный экспрессионизм – это искусство только для искусствоведов, или же мы, простые смертные, можем наслаждаться им и понимать его? И причем тут фрески эпохи Возрождения, еврейский Бог и Вторая мировая война?

Поговорим о Марке Ротко — бунтаре, скандалисте и великом художнике— и поищем ответы на эти сложные головоломки.

Юлия Патракова – филолог, автор и ведущая образовательных проектов по литературе, живописи и истории. Родилась в Санкт-Петербурге, живет в Израиле.

КОГДА: 2 февраля в 15:00

ГДЕ: Stamford Bridge Stadium, Fulham Road, SW6 1HS

Лекция «Путь дилетанта» Александра Цыпкина

«Чем выше цифры проданных книг, просмотров на YouTube моих фильмов, зрителей, пришедших на «Беспринцыпные чтения», тем большей критике я подвергаюсь. И это вполне ожидаемо. Одна из основных претензий – дилетантизм.

Что ж, обвинение абсолютно адекватное, и я бы сказал, ключевое.

Сегодняшний мир во многом мир дилетантов. Люди моментально меняют свой род деятельности, профессии, набирают новые знания. Хорошо это или плохо, сложно сказать сейчас. Безусловно, с одной стороны, это приведет к некоторой девальвации, особенно в искусстве, с другой – откроет двери огромному количеству новых талантов, для которых они раньше были закрыты».

Известный писатель Александр Цыпкин порассуждает на эту тему и приведет несколько примеров из собственной биографии.

КОГДА: 2 февраля в 16:30

ГДЕ: Stamford Bridge Stadium, Fulham Road, SW6 1HS

Идеи каббалы и их применение в обычной жизни

Каббала обычно представляется чем-то непонятным, почти магией. На самом деле основные идеи каббалы довольно легко объяснить и понять, и они очень помогают ориентироваться в мире и находить решения в непростых жизненных ситуациях.

Пинхас Полонский – израильский ученый, исследователь современных проблем иудаизма, научный сотрудник университета Ариэль, автор 25 книг на русском языке. Среди них – бестселлеры «Врата молитвы», «Две тысячи лет вместе. Еврейское отношение к христианству», «Центральные идеи каббалы для начинающих», а также книги о современном иудаизме.

КОГДА: 2 февраля в 18:00

ГДЕ: Stamford Bridge Stadium, Fulham Road, SW6 1HS

Закрытие фестиваля с выступлением Мириам Сехон, стендапом Игоря Меерсона и группой «Добраночь»

В программе примут участие российский стендап-комик Игорь Меерсон, певица и актриса Мириам Сехон, музыканты Дмитрий Высоцкий и Михаил Химаков, фестиваль закроет группа «Добраночь».

Об исполнителях:

Игорь Меерсон – российский стендап-комик, начинавший карьеру в команде КВН «Мегаполис», был резидентом Comedy Club, где сложился его индивидуальный стиль стендапа — комедия наблюдений. Продюсер и участник проекта «Ленинградский stand-up клуб» на канале СТС, ведущий радиостанции Юмор FM, сценарист фильма «Елки».

Мириам Сехон – российская актриса и певица, игравшая в фильмах «Солнечный удар», «Москва 2017», «ВМаяковский» и других картинах, вокалистка группы Race to Space и ВИА «Татьяна».

Дмитрий Высоцкий — выпускник высшего театрального училища им.Щукина и профессиональный музыкант. С 2001 года Дмитрий Высоцкий служил ведущим артистом театра на Таганке. Сейчас Дмитрий является музыкантом и актером театра «Гоголь-центр».

Михаил Химаков – композитор и музыкант, один из основателей и участников группы POKAPRЁT. Автор музыки к фильмам в числе которых «Короткие волны», «Призраки прошлого», сериал «Холодные берега».

«Добраночь» – Klezmer/Balkan/Oriental оркестр из Санкт-Петербурга. Исполняет еврейскую, цыганскую и балканскую народную музыку, опираясь на глубокое знание традиций, богатый опыт путешествий и общения с народными музыкантами разных стран.

После спектакля ждем всех на afterparty по случаю закрытия фестиваля.

КОГДА: 30 января – 2 февраля 2020 года

ГДЕ: Under the Bridge Club, Stamford Bridge, Fulham Rd, SW6 1HS

БИЛЕТЫ: angliya.com/tickets