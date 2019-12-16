Детская программа фестиваля русскоязычной еврейской культуры Arbuzz J-Fest

Детей ждут увлекательные мастер-классы по арту, театральному мастерству, робототехнике, шахматам и т.д. Родители, которые придут на взрослые мероприятия, смогут оставить детей под присмотром опытных педагогов. Разные занятия предусмотрены для детей пяти-семи и восьми-одиннадцати лет.

Развлекать и учить детей будут художник Андрей Боровский, искусствовед Юлия Патракова, актер Дмитрий Высоцкий, театральная студия «Сундук со сказками», раввин Игорь Зиньков, шахматист-любитель Игорь Селиванов, преподаватели Лондонской школы математики и программирования.

КОГДА: 1 и 2 февраля, с 12:00 до 19:30

ГДЕ: Stamford Bridge Stadium / Fulham Road / SW6 1HS London

БИЛЕТЫ: https://angliya.com/tickets