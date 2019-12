Трехдневный семинар «Корпоративное управление: новые риски в Великобритании и мире»

Трехдневный курс подробно расскажет о рисках: как их распознать, как ими управлять и как извлекать из них прибыль. Цель семинара – предоставить всю необходимую информацию, которая необходима для наиболее эффективного управления рисками и внутреннего аудита в организации.

Ключевые пункты программы: Идентификация новых развивающихся рисков; Регистрация рисков; Атакующая роль управляющего по рискам и внутреннего аудитора; Риски в сфере кибербезопасности; Противодействие отмыванию денег.

Cреди спикеров – эксперт Алексей Быков, который подготовит доклад на тему «Энергетический бизнес в России: риски и возможности».

КОГДА: 1-3 февраля c 9:00 до 19:00

ГДЕ: Holiday Inn Regents Park, Carburton Street, W1W 5EE London United Kingdom

БИЛЕТЫ: £600 (eventbrite.co.uk)

Corporate Governance Training is pleased to invite you to their next seminar “Corporate Governance: New and Emerging Risks in the UK & World”. How to identify them, manage, mitigate and exploit the risks? Will your entity stand up to scrutiny?

This 3-day course will help you laser-focus on risk. It will be held in Holiday Inn Regent Park Hotel, a 4* hotel 300 metres from Great Portland Street tube station in central London. It’s an ideal venue and we have a full programme.

One of our speakers is the Russian expert Alexei Bykov who will cover the risks and opportunities of the energy business in Russia.

WHEN: Feb 1-3, 9 am-7 pm

WHERE: Holiday Inn Regents Park, Carburton Street, W1W 5EE London United Kingdom

TICKETS: £600 (eventbrite.co.uk)