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Безработица в Великобритании снизилась до уровня 1975 года

Безработица в Великобритании снизилась до уровня 1975 года
Фото:123rf.com

Рост заработной платы опережает инфляцию

Рынок труда Великобритании показал хорошие результаты, несмотря на неопределенность с «Брекзитом» во второй половине 2019 года, пишет портал Sky News. По данным Управления национальной статистики (ONS), уровень занятости населения — в особенности женщин — вырос и достиг очередного максимума в 32,8 млн человек. В процентном соотношении безработица снизилась до 3,8% — это самый низкий показатель с 1975 года.

Рост заработной платы по-прежнему опережает инфляцию, которая составила 1,5% в третьем квартале 2019 года. Анализ данных ONS показал, что он снизился за год с 3,7% до 3,2%, однако это произошло из-за сокращения бонусных и премиальных выплат, которые были распространены в 2018 году.

Уровень найма также выдержал постоянные отсрочки выхода Великобритании из ЕС и практически не снизился. Тем не менее британская экономика показала самый медленный рост за последние семь лет среди других европейских стран, а фунт впал в зависимость от решений правительства по «Брекзиту». После победы консерваторов на выборах 12 декабря национальная валюта резко пошла вверх, однако после новости о запрете переноса сроков переходного периода опять снизилась. Теперь за £1 дают $1,32 и €1,1850.

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