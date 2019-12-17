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Борис Джонсон разрешил опубликовать доклад о российском вмешательстве в политику Великобритании

Борис Джонсон разрешил опубликовать доклад о российском вмешательстве в политику Великобритании
Фото:flickr.com/uk_parliament

Документ обнародует новый комитет парламента по разведке и безопасности

Борис Джонсон одобрил публикацию парламентского доклада о возможных попытках вмешательства России в политику Великобритании, сообщает газета Mirror. По слухам, именно Россия инициировала проведение «Брекзита» и влияла на ход местных выборов, однако премьер-министр заявил, что доказательств этого нет.

Правительство должно было обнародовать документ еще в ноябре, однако Борис Джонсон отложил его на месяц, решив сосредоточиться на выборах. Тогда председатель парламентского комитета по разведке и безопасности Доминик Грив направил премьер-министру письмо с просьбой не затягивать сроки. 

Официальный представитель Джонсона отказался уточнять, когда именно он одобрил доклад. «В соответствии со своими обязанностями премьер-министр рассмотрел доклад комитета. Его публикация не нанесет ущерба органам, обеспечивающим национальную безопасность страны. Документ будет опубликован комитетом в надлежащее время», — добавил представитель премьер-министра.

Поскольку Доминик Грив и некоторые другие участники комитета по разведке потеряли свои места в парламенте, то доклад будет опубликован лишь после назначения новых членов — не раньше января 2020 года. Сначала подходящие кандидатуры предложит премьер-министр, а затем за них проголосует парламент.

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