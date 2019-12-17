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Британские бабушки и дедушки не скупятся на рождественские подарки внукам

Британские бабушки и дедушки не скупятся на рождественские подарки внукам
Фото:unsplash.com

Старшее поколение вносит свою долю в семейный бюджет

Страховая компания Sunlife провела опрос среди 2 тыс. британских бабушек и дедушек и выяснила, что на рождественский подарок для каждого внука они тратят в среднем £81. Больше всего тратят в Глазго — £139, а меньше всего в Бристоле — £60, подсчитал портал This Is Money.

Каждый третий опрошенный признался, что старается удивить внуков подарками, а более половины остаются понаблюдать, как дети будут их открывать. При этом 5% опрошенных думают, что внуки не оценили их подарки по достоинству, а каждый десятый считает, что сам не угадал с сюрпризом.

Несмотря на это, бабушки и дедушки любят проводить время с внуками и оказывают посильную помощь родителям. 98% признались, что ценят проведенное с семьей время. 49% считают, что в современном мире они должны уделять больше внимания внукам. В среднем старшее поколение проводит с ними около 14 часов в неделю, что позволяет родителям работать полный день и экономит для семейного бюджета £1,5 тыс. в год.

Помогают пожилые члены семьи и материально: в год они тратят £452 на еду, £361 — на развлечения, £386 — на одежду, £514 —на оплату уроков музыки или других хобби для своих внуков, а £532 отдают им наличными на персональные нужды.

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