Британские бабушки и дедушки не скупятся на рождественские подарки внукам

Старшее поколение вносит свою долю в семейный бюджет

Страховая компания Sunlife провела опрос среди 2 тыс. британских бабушек и дедушек и выяснила, что на рождественский подарок для каждого внука они тратят в среднем £81. Больше всего тратят в Глазго — £139, а меньше всего в Бристоле — £60, подсчитал портал This Is Money.

Каждый третий опрошенный признался, что старается удивить внуков подарками, а более половины остаются понаблюдать, как дети будут их открывать. При этом 5% опрошенных думают, что внуки не оценили их подарки по достоинству, а каждый десятый считает, что сам не угадал с сюрпризом.

Несмотря на это, бабушки и дедушки любят проводить время с внуками и оказывают посильную помощь родителям. 98% признались, что ценят проведенное с семьей время. 49% считают, что в современном мире они должны уделять больше внимания внукам. В среднем старшее поколение проводит с ними около 14 часов в неделю, что позволяет родителям работать полный день и экономит для семейного бюджета £1,5 тыс. в год.

Помогают пожилые члены семьи и материально: в год они тратят £452 на еду, £361 — на развлечения, £386 — на одежду, £514 —на оплату уроков музыки или других хобби для своих внуков, а £532 отдают им наличными на персональные нужды.