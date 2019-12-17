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Окончание переходного периода «Брекзита» уже не смогут перенести

Окончание переходного периода «Брекзита» уже не смогут перенести
Фото:flickr.com/uk_parliament

В законопроект будет внесена специальная поправка правительства

Правительство намерено добавить в законопроект о «Брекзите» поправку, запрещающую парламенту просить Европейский союз о переносе сроков переходного периода, сообщает BBC.

Переходный период «Брекзита» с 31 января по 31 декабря 2020 года может быть продлен по обоюдному согласию сторон еще на два года, но Борис Джонсон не намерен этого делать, сообщили источники на Даунинг-стрит. Критики заявили, что это лишь увеличит шанс выхода Великобритании из ЕС без сделки, однако министр Майкл Гоув уверен, что обе стороны хотят достичь соглашения.

Теневой министр по «Брекзиту» Кир Стармер назвал решение «безрассудным и безответственным» и заявил, что Борис Джонсон «готов подвергнуть риску работу людей». Представители ЕС, в том числе и главный переговорщик Мишель Барнье, также выразили сомнение, что правительству удастся договориться об условиях свободной торговли до конца 2020 года. Если оно этого не сделает, то новые торговые отношения будут по умолчанию соответствовать условиям Всемирной торговой организации (ВТО).

Первые после выборов дебаты по законопроекту состоятся в парламенте 20 декабря. Ожидается, что приобретенное преимущество в восемьдесят голосов позволит Борису Джонсону ратифицировать законопроект до 31 января 2020 года, когда Великобритания официально прекратит членство в ЕС.

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