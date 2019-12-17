Выпадет ли снег на Рождество?

Прогноз от Met Office звучит неутешительно

Каждую зиму британцы с нетерпением ждут наступления «белого Рождества». По-настоящему снежным оно было всего четыре раза за последние полвека, поэтому сейчас праздник считается «белым», если за 25 декабря с неба упадет хотя бы одна снежинка. За последние 54 года снег выпадал на территории Великобритании 38 раз, что не так уж и редко, пишет The Evening Standard. Но стоит ли ожидать настоящей зимы в этот раз?

Met Office считает, что шансы очень малы. Метеоролог Грэм Мэдж говорит, что даже в Шотландии вероятность снега невелика, а вместо него праздник могут испортить проливные дожди. «Разумеется, не стоит исключать выпадение снежного покрова где-то в гористых частях Шотландии, однако в остальных регионах с большей вероятностью пройдет дождь», — добавил Мэдж. К его словам присоединился прогнозист Мэтью Бокс, однако добавил, что в преддверии Рождества погода будет нестабильна и атмосферный фронт может измениться.

Несмотря на прогноз, букмекеры продолжают принимать ставки на «белое Рождество». Алекс Апати из компании Ladbrokes утверждает, что ставки в Эдинбурге и Глазго как никогда высоки.