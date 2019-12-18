Как дарят подарки в Великобритании

Пожалуй, одна из самых сложных вещей на свете – это выбор подарков. Каждый год в преддверии праздников мы все ломаем голову над тем, чем удивить родных и близких и сделать так, чтобы та самая чашка, которую вы так долго выбирали в магазине, не отправилась на самую дальнюю полку. Особенно это касается тех, у кого есть друзья-иностранцы. Если с соотечественниками все понятно, то здесь боишься ошибиться – вдруг презент окажется неуместным или слишком дорогим? Как же все-таки удивить британца и сколько должен стоить идеальный подарок?

От яблока до айфона

Традиция обмениваться подарками 25 декабря появилась только в викторианскую эпоху. Лучшим подарком для детей в то время были игрушки ручной работы, однако позволить себе такое удовольствие мог не каждый. Ситуация изменилaсь с развитием промышленности. Благодаря массовому производству товаров дети могли получить на Рождество кукол, механические игрушки и книги, поскольку их можно было купить по доступной цене.

Однако ребенок из семей рабочего класса еще долго находил в своем рождественском чулке лишь апельсин, яблоко и несколько орехов. Сегодня в эпоху технологий и прогресса дети хотят получить на Рождество новые гаджеты, а просто конфетами или старыми добрыми игрушками подрастающее поколение уже не удивишь.

Выбрать подарок для викторианского джентльмена тоже было задачей не из легких. Он должен был быть полезным и не слишком большим. Приветствовались кисет для табака, носовой платок или мыло для бритья. Сегодня британский мужчина будет очень рад получить на Рождество наручные часы, перчатки, галстук или алкоголь.

Викторианские девушки мечтали найти под елкой духи или шкатулку для драгоценностей. Сегодня предпочтения представительниц прекрасного пола мало изменились, хорошим подарком для них может стать туалетная вода или аксессуары.

Согласно статистике, в этом году британцы потратят на рождественский шопинг £21 млрд.

Другой важный праздник – день рождения. Самой значимой датой считается совершеннолетие, или 21-летие, поскольку именно в этом возрасте человек становится взрослым. Кстати, до 1969 года именно с этого возраста граждане имели право голосовать. Сегодня избирательное право предоставляется с 18 лет. Раньше на 21-й день рождения родители дарили своим детям серебряный ключик, который «открывал» дверь в будущее, в новую жизнь.

Еще одно торжество, на которое принято дарить подарки в Великобритании, – это свадьба. В викторианскую эпоху считали, что любой брак заключается исключительно по любви. Чтобы побудить молодоженов и дальше искать счастья друг в друге, все гости должны были прийти на торжество с подарком, потому что он должен был укрепить чувства новобрачных. Также особое внимание уделялось годовщинам свадеб. На каждую из них супруги могли вручить друг другу особые презенты. Например, на пятый юбилей, или деревянную свадьбу, дарили серебряную посуду, а на оловянную, которая отмечается после десяти лет совместной жизни, обычно вручали бриллианты. Кстати, во многих британских семьях эта традиция сохраняется до сих пор.

Что дарим?

Выбрать подарок британцу «надо уметь». Ценится внимание, неважно, что вы подарите – дорогой галстук или небольшую коробку конфет. Также англичане во всем любят практичность и скромность. Этот народ всегда славился своей экономностью, и поэтому британец никогда не станет тратить последнее на подарки.

Чтобы не ставить одариваемого в неловкое положение, забудьте про широкие жесты, они могут быть восприняты неправильно. Не нужно дарить огромные букеты цветов или дорогие ювелирные украшения. А вот полезные мелочи для дома могут быть как раз кстати, потому что англичане любят обустраивать свое жилище.

Также возьмите на заметку подарки с подтекстом, такие, как, например, памятная фотография события, которое вас объединяет, или билет на концерт любимой группы. Если вы просто идете в гости к британскому другу, можно захватить с собой бутылочку хорошего вина или коробку конфет. Кстати, перед тем, как покупать алкоголь, заранее подсчитайте, сколько вы сможете выпить сами, чтобы у хозяев после вашего ухода что-то осталось. Например, если вы собираетесь выпить целую бутылку, тогда сразу приносите две. Алкоголь не должен быть дешевым, но и слишком дорогое вино покупать тоже не нужно. Оптимальная цена – £15.

В комплекте

Сегодня уже невозможно представить подарок без его постоянных спутников – упаковки и открытки. Оформление презента очень важно для британца. По оценкам экспертов, ежегодно англичане используют около 220 миль оберточной бумаги! Почему же вокруг упаковки такой ажиотаж, спросите вы.

Во-первых, она делает подарок особенным. Красивой коробкой или пакетом вы показываете, насколько для вас важен одариваемый, ведь вы продумали все до мелочей.

Во-вторых, упаковка превращает подарок в сюрприз, ведь интересно гадать, что же находится внутри яркой коробки.

Другая важная часть подарка – открытка. Первая в мире открытка была рождественской и вышла в свет первого мая 1843 года. Ее создателями были английский предприниматель Генри Коул и его друг художник Джон Хорсли, который создал иллюстрацию к открытке. На ней были изображены три поколения семьи, которые провозглашали тост за получателя открытки.

По статистике, каждый британец в среднем получает на Рождество 17 открыток.

Где лучше всего покупать подарки?

Самое популярное место для шопинга, особенно в предрождественский период – это Оксфорд-стрит в Лондоне. Здесь можно найти подарки на любой вкус и кошелек и почувствовать атмосферу праздника. Также в столице можно заглянуть в Westfield Stratford City – третий по величине торговый центр в Соединенном Королевстве.

Ну, а если вы устали от суеты большого города, советуем вам заглянуть в Брайтон. Здесь расположены торговые переулки (The Lanes) с маленькими магазинами, где можно найти предметы антиквариата, да и просто интересные вещи, чтобы порадовать ваших родных и близких. Если вы живете на севере страны, обязательно уделите внимание Йорку и его исторической улице Шемблз (The Shambles). Здесь расположено множество сувенирных лавок, где каждый сможет найти для себя и своих близких разные приятные мелочи. Кстати, помните Косой переулок из серии фильмов про Гарри Поттера? Именно улица Шемблз стала его прообразом.

С помощью подарков мы выражаем наши чувства и делаем близких и друзей счастливыми. Давайте же почаще думать друг о друге. Счастливого Рождества!

Подготовила Мария Кулик