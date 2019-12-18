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Униформу лондонских полицейских ждет обновление

Униформу лондонских полицейских ждет обновление
Фото:123rf.com

На костюмах офицеров появятся значки, показывающие знание иностранных языков

Студентов колледжа Fashion Retail Academy в Лондоне попросили придумать новый дизайн черно-белой полицейской униформы, пишет The Evening Standard. Молодые люди изучили историю костюма, провели опрос общественного мнения и пришли к выводу, что для редизайна хватит небольшой, но важной детали.

Они представили Скотланд-Ярду новые модели костюмов со значками в виде флажков разных стран. Если полицейский владеет несколькими языками, это нужно показать, заявили студенты. Флажок поможет преодолеть языковой барьер, зачастую мешающий туристам и мигрантам попросить помощи у полицейских или рассказать им о совершившихся преступлениях.

Более 1 тыс. офицеров в Лондоне владеют хотя бы одним вторым языком — в основном, французским, пенджабским, урду, испанским, немецким, турецким и русским. Чуть реже в рядах полиции встречаются знатоки ямайского языка патуа, суахили, валлийского, гэльского, голландского и румынского.

Сейчас дресс-код разрешает офицерам носить утвержденные значки только в государственные праздники, однако председатель Федерации лондонской полиции Кен Марш одобрил идею студентов. По его словам, так полиция станет ближе к гражданам, которых она должна защищать. Официальной информации об утверждении новых значков пока не поступало.

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