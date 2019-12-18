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TfL предлагает пересесть на велосипеды в это Рождество

TfL предлагает пересесть на велосипеды в это Рождество
Фото:flickr.com/afagen

Разминка перед праздничным угощением придется как нельзя кстати

В праздничные дни лондонское метро будет работать по особому графику: 25 декабря приостановят движение всех поездов, а с 26-го будут отменены рейсы по некоторым направлениям. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Однако есть и положительные моменты: Transport for London сделает проезд в метро бесплатным с 23:45 31 декабря до 4:30 утра 1 января. Кроме того, если вам нужно будет добраться куда-либо в рождественские дни, то вы можете воспользоваться одним из велосипедов Santander Cycles абсолютно бесплатно, сообщает портал My London. Их стоянки можно найти возле станций метро Paddington, Blackfriars, Victoria, Queensway Tube, London Bridge и некоторых других.

Для разблокировки велосипеда необходимо ввести промо-код SCXMAS19 в терминале или через мобильное приложение, после чего вы получите тридцать минут бесплатной поездки в день. Разминка перед праздничным угощением придется как нельзя кстати, а отсутствие машин сделает поездку тихой и комфортной. В прошлое Рождество этой услугой воспользовались 35 тыс. лондонцев.

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