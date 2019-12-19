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Никола Стерджен требует проведения второго референдума о независимости Шотландии

Никола Стерджен требует проведения второго референдума о независимости Шотландии
Никола Стердженflickr.com/scottishgovernment

Но Борис Джонсон не намерен идти на уступки

Первый министр Шотландии Никола Стерджен направила Борису Джонсону письмо с просьбой наделить Эдинбург правом на проведение второго референдума о независимости. Стерджен также опубликовала документ «Scotland’s Right to Choose», в котором изложила основные положения референдума и процедуру передачи права из Вестминстера в Холируд, сообщают Sky News.

На прошедших 12 декабря выборах Шотландская национальная партия получила 48 мест в парламенте из 59 возможных. Выступая утром 19 декабря, Никола Стерджен отметила: «Шотландия ясно дала понять, что не хочет, чтобы консервативное правительство Бориса Джонсона вывело нас из Европейского союза. Но такое будущее ждет нас, если мы не рассмотрим независимость Шотландии как альтернативный вариант».

В 2014 году в Шотландии состоялся первый референдум о независимости. Тогда все полагали, что этот вопрос поднимется только раз в истории Соединенного Королевства, однако противники выхода Великобритании из ЕС утверждают, что ситуация в корне изменилась из-за «Брекзита». Однако правительство отклонило требование Стерджен, сообщает Reuters. «Второй референдум в следующем году был бы опасным отвлекающим фактором»,— говорится в официальном ответе правительства.

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Никола Стерджен требует проведения второго референдума о независимости Шотландии
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