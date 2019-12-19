Праздничный макияж для новогодней ночи

Приближающиеся Рождество и Новый год – не только время суеты и выбора подарков, но и отличный повод выглядеть неотразимо

Создание новогоднего образа требует комплексного подхода. Нельзя просто купить красивое платье, забыв привести в порядок волосы, или сделать сногсшибательный макияж и не позаботиться о сочетании обуви с нарядом. Лучше сразу думать обо всем образе целиком и не забыть при выборе новогоднего платья позаботиться о покупке подходящей косметики и укладочных средств.

Кремовые текстуры

Если вы уверены, что с классическим «кошачьим макияжем глаз» (smokey eyes) вы выглядите неотразимо, можете смело выбирать такой вариант для вечеринки, дополнив его каким-то новым акцентом или сделав более мягким за счет кремовых текстур.

Кремовые тени для век Cream Eye Shadow от Kjaer Weis (kjaerweis.com) созданы из полностью натуральных и органик ингредиентов. Лучше всего наносить с помощью пальцев – так тепло рук поможет идеально распределить их по веку. Мои фавориты – золотой (Alluring) и темно-зеленый (Sublime). Впоследствии вы сможете купить refill теней, не платя полную стоимость за шикарную упаковку.

Яркая помада

Макияж с яркой помадой всегда будет актуальным: минимум туши для ресниц и немного теней, не привлекающих к себе внимание, весь акцент – на яркие губы. Особенно популярны сейчас винные оттенки помады: бордовый цвет, бургунди, темный сливовый. Такая помада требует осторожности, поскольку при неправильно подобранном тоне лицо может казаться чересчур бледным. Чтобы избежать этого, выберите правильные оттенки теней для новогоднего макияжа. При выборе исходите из цвета вашей помады. К фиолетовым, сливовым, бордовым оттенкам помады хорошо подходят близкие по палитре цвета – нежный сиреневый, холодный розовый, серебристый.

Lip Dual Lipstick & Stain от Leighton Denny (ld-boutique.com)

Коллекция ярких помад и блесков для губ «два-в-одном» создана специально под оттенки одноименных лаков для ногтей.

Dear Dahlia Lip Paradise Intense Satin (en.deardahlia.com, feelunique.com)

Престижный веганский бренд помад вышел на британский рынок совсем недавно – в октябре. В коллекции – 10 оттенков помад с SPF 15, созданных на основе растительных ингредиентов. Они отлично ухаживают за губами.

Огромные ресницы

Конечно, использование накладных ресниц – не новость, однако именно в этом сезоне дизайнеры диктуют полный китч. Чем пышнее и ненатуральнее ресницы, тем лучше.

Ногти и ресницы KISS (kisseurope.uk) – отличный вариант для тех, кто хочет выглядеть на все сто без лишних усилий и походов в салон.

Хроминг

Этот мейкап-прием позволяет создать на лице перламутровое свечение и подчеркнуть черты. Эта техника легко устранит усталость, а создать эффект легкого свечения можно с помощью продуктов, содержащих перламутр.

Многогранные румяна Pattern Warm Blush от Diego dalla Palma (diegodallapalma.com) – сочетание двух оттенков придает трехмерность продукту и создает натуральный румянец и легкое свечение. Попробуйте также два продукта в одном: хайлайтер и бронзер The Pattern Universal Face.

Увлажненная кожа

Хорошая основа для макияжа – залог его стойкости. Подготовить кожу можно с помощью легкой эксфолиации накануне важного мероприятия, хорошей увлажняющей или очищающей маски – в зависимости от потребностей вашей кожи. И, конечно не забыть про хорошие увлажняющую сыворотку и крем.

Too Faced Hangover Good in bed serum (toofaced.com) – увлажняющая сыворотка, насыщенная ультрапитательными ингредиентами: витамином В5, пробиотиками из йогурта, гиалуроновой кислотой и фруктом питайя, богатым антиоксидантами. Сыворотка разглаживает кожу, улучшает текстуру и уровень влаги для максимального сияния.

Kat Von D – ‘True Portrait‘ Lightweight Medium Coverage Liquid–to–powder foundation (debenhams.com)- уникальный состав тонального крема, легкого, но при этом очень стойкого, подстраивается под вашу кожу, не впитываясь в нее полностью, он остается на поверхности гибким воздушным слоем, в коллекции – 40 оттенков.

Временные тату

От временных татуировок без ума звезды мировой величины: Кендалл Дженнер, Сара Джессика Паркер, Бейонсе, Рианна и Алессандро Амброзио. Моду на флэш-тату ввели модные дома Chanel и Dior — их дизайн напоминал кулон на цепочке с логотипом бренда. Переводные татуировки от Miami tattoos (miamitats.co.uk) – это целая галерея образов, которые можно примерить на себя всего на 5-12 дней. Мне нравятся золотые «веснушки» и яркие звезды, которыми можно дополнить праздничный макияж.

Идеальные пятки – за 10 дней

Планируете надеть в главную ночь года босоножки или туфли с открытой пяткой, но нет времени на педикюр? Попробуйте одноразовую маску-пилинг для ног Xerial Peel Exfoliating Foot Mask от SVR (fr.labo-svr.com) – оставьте носки на ногах всего на один час, и через десять дней лишняя кожа и натоптыши полностью сойдут.

В последний момент

Не успели удалить нежелательные волоски? No Mo–Stache (nomostache.com) – коробка с 24 восковыми полосками для удаления волосков над губой – не больше спичечного коробка. В наборе также крем с алоэ, чтобы быстро успокоить кожу. И аналогичная ей No Mo–Unibrow – с 20 полосками для устранения разросшихся за пределы возможного бровей.

Хотите выглядеть, словно только вернулись из отпуска, но не переносите мысль о средствах для искусственного загара? Holiday in a Bottle (timebombco.com) – абсолютный бестселлер от Time Bomb – это совершенно новое средство, которое не содержит масел и придает коже эффект легкого загара с сиянием за счет микропигментов, которые активизируются при контакте с кожей.