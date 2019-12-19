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Uber предлагает сотрудникам NHS бесплатные поездки в Рождество

Uber предлагает сотрудникам NHS бесплатные поездки в Рождество
Фото:123rf.com

Компания продолжает работать в Великобритании

В Transport for London отказались выдать сервису заказа такси Uber постоянную лицензию, однако компания подала апелляцию на это решение. Пока идет судебный процесс, Uber продолжает свою работу в Великобритании и не скупится на рождественские подарки.

В это Рождество более 400 тыс. сотрудников NHS будут находиться на работе, уделяя свое время не родным и близким, а пациентам. Добираться до работы в праздники бывает сложно из-за приостановки общественного транспорта, поэтому Uber решил облегчить врачам и медсестрам эту задачу, сообщает портал Time Out.

До 20 декабря работники NHS в Англии, Шотландии и Уэльсе должны зарегистрироваться на сайте www.uber.com/nhs и указать свою рабочую электронную почту. 22 декабря на нее придет письмо с промо-кодом, который можно будет использовать для двух бесплатных поездок (до работы и домой) или сделать два бесплатных заказа в Uber Eats.

«Это наш способ выразить благодарность тем, кто неустанно работает на Рождество в NHS, — заявил региональный директор Uber по Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд. — Уже третий год мы предлагаем врачам, медсестрам и вспомогательному персоналу добраться до работы в праздничные дни».

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