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Вспышка кори зафиксирована на юге Лондона

Вспышка кори зафиксирована на юге Лондона
Фото:123rf.com

Заболевшие — подростки от 10 до 19 лет

В лондонском округе Уондсворт зафиксировано девяносто случаев обращения в больницы с симптомами кори, сообщает The Evening Standard. Заболевшие по большей части являются подростками 10-19 лет, которые не прошли курс прививок MMR полностью. Public Health England предупредила родителей, что непривитым детям лучше воздержаться от посещения школ.

Из-за возрастного диапазона у врачей есть опасения, что вспышка болезни — не что иное, как последствия доклада Эндрю Уэйкфилда, который якобы нашел связь между прививками и возникновением аутизма. После публикации документа число вакцинированных резко уменьшилось: в 2003-2004 гг. они составляли 52% от общего числа жителей Уондсворта.

Руководитель программы иммунизации в PHE доктор Ребекка Кордери предупреждает: «Симптомы кори поначалу схожи с простудой: высокая температура, воспаленные глаза, но чуть позже на теле появляется сыпь. При обнаружении какого-либо из этих симптомов мы рекомендуем обратиться к врачу. Лучше договориться о встрече по телефону, чтобы не заразить других пациентов».

Три года назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила Великобритании статус страны без кори, однако в этом году она его утратила.

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