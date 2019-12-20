Парламент поддержал сделку Бориса Джонсона по «Брекзиту»

Великобритания выходит из ЕС 31 января 2020 года

Британский парламент одобрил сделку Бориса Джонсона по «Брекзиту», сообщает BBC. Законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза получил поддержку 358 депутатов, «против» проголосовали 234. Согласно законопроекту, Великобритания прекращает членство в ЕС 31 января и вступает в «переходный период» до конца декабря 2020 года.

Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал оппозицию не голосовать за законопроект, однако набранное консерваторами в период выборов большинство мест позволило с легкостью выиграть голосование. Помимо этого, депутаты утвердили график дальнейших дебатов по законопроекту после возвращения с рождественских каникул. Парламент будет вносить правки в текст соглашения 7, 8 и 9 января, чтобы уложиться до 31 января.

Нынешняя версия законопроекта отличается от октябрьской. В документ были добавлены следующие пункты:

после «Брекзита» британские суды получат пересмотреть постановления Европейского суда; переходный период не может быть продлен ни при каких условиях.

Из текста соглашения также исчез пункт об укреплении прав трудящихся после «Брекзита». Правительство намерено принять отдельный законопроект по этому вопросу.