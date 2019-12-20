Сильные дожди грозят испортить Рождество

Из-за наводнения закрыты дороги и отменено движение поездов

За три дня на юге и юго-востоке Англии выпало более 50 мм осадков. Обильные ливни вызвали наводнение, из-за чего были перекрыты несколько автомобильных дорог и железнодорожных путей, сообщает The Evening Standard.

Автомагистраль M23 возле аэропорта Гатвик закрыта в обоих направлениях. National Rail попросила пассажиров, пользующихся поездами Southern и Thameslink, воздержаться от поездок из Брайтона в Лондон. Движение скоростного поезда Gatwick Express приостановлено, между Брайтоном и Гатвиком курсирует один поезд в час. На железнодорожные пути между Гилфордом и Редхиллом в Суррее сошел оползень. Движение междугородних автобусов также затруднено. Полиция Девона, Норфолка, Саффолка и Корнуолла сообщает, что местные дороги стали абсолютно непроходимыми.

Агентство по охране окружающей среды объявило о желтом уровне погодной опасности, который сохранится до воскресенья. Синоптики Met Office предупреждают об обильных осадках в восточной Англии и Шотландии, однако утверждают, что уже к субботе дожди пойдут на спад.