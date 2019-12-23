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Конфискованные ножи переплавили в спортивные тренажеры

Конфискованные ножи переплавили в спортивные тренажеры
Фото:instagram.com/steelwarriors

Лондонцы ищут способы справиться с поножовщиной

Благотворительная организация Steel Warriors нашла новое применение ножам, которые были конфискованы лондонской полицией у преступников, пишет The Evening Standard. Ее основатели Бен Винтур и Пиа Фонтес забрали две тонны оружия у полицейских, переплавили его в тренажеры и построили спортивные площадки на открытом воздухе.

«Молодые люди носят ножи из-за неуверенности в собственных силах или, напротив, из-за излишней бравады, — рассказал газете Бен Винтур. — Мы предлагаем им подкачать мышцы и стать сильнее безо всякого оружия».

В этом году в Лондоне было зафиксировано 140 убийств с применением ножа. Это самый высокий показатель с 2008 года — тогда на улицах столицы погибли 154 человека. Именно растущее число преступлений сподвигло Винтура и Фонтес придумать новое решение проблемы. В 2018 году Steel Warriors запустили свой первый тренажерный зал в Лэнгдон-Парке, район Tower Hamlets. Идея оказалась успешной, и теперь ее авторы хотят построить еще двадцать спортплощадок по всей Великобритании.

Две площадки уже готовы — одна находится в Раскин-парке, другая — в парке Финсбери. Бен и Пиа выбирают место строительства, ориентируясь на криминальную статистику и подбирая максимально открытые пространства, чтобы приходящие на тренировку люди чувствовали себя в безопасности. 

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