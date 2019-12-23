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Королевская семья приготовила рождественский пудинг для ветеранов

Королевская семья приготовила рождественский пудинг для ветеранов
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Принц Уильям, принц Джордж, королева Елизавета II и принц Чарльз поучаствовали в благотворительном мероприятии

Рождественский пудинг является неотъемлемой частью праздничного стола. Тысячи семей по всей Великобритании готовят этот десерт на Рождество, и королевская семья не стала исключением, сообщает The Telegraph. Однако лакомства предназначались не для них самих.

Ее Величество Елизавета II, принц Чарльз, принц Уильям и принц Джордж собрались на прошлой неделе в музыкальном зале Букингемского дворца, чтобы приготовить пудинги для одиноких ветеранов Королевского британского легиона. В 2020 году благотворительная организация отметит свое 99-летие, и в честь этой даты для участников боевых действий на Рождество будут приготовлены девяносто девять пудингов. Королевская семья сделала четыре из них по уникальному рецепту, добавив в список ингредиентов маковые зерна, поскольку именно мак является символом памяти жертв войны.

Пудинги семейство готовило под присмотром шеф-повара Королевского британского легиона Алекса Кавальера. На мероприятие были приглашены и ветераны — Колин Хьюз, Лиам Янг, Лиза Эванс и Барбара Харман. Елизавета II является патроном организации с 1952 года и регулярно принимает участие в торжественных мероприятиях.

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