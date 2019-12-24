Куда пойти в Лондоне 25 декабря?

Даже в Рождество в городе есть чем заняться

25 декабря большинство публичных заведений будет закрыто, а движение общественного транспорта — приостановлено. Но даже в Рождество в Лондоне есть чем заняться, пишет развлекательный портал Secret London. К примеру, вы можете:

Пообедать в пабе

Если вы не хотите отмечать праздник в одиночку, то паб The Alexandra в Уимблдоне — это то, что вам нужно. Каждый год хозяева заведения приглашают всех одиноких лондонцев на бесплатный рождественский обед.

Прокатиться по городу на велосипеде

В праздники на дорогах будет мало машин, а значит, ничто не помешает вам устроить экскурсию по рождественскому Лондону. Велосипеды Santander Cycles можно найти возле входа в метро, а по специальному промо-коду — прокатиться совершенно бесплатно.

Понаблюдать за рождественским заплывом в Serpentine Lido

Заплывы на Рождество проходят на озере Серпентайн в Гайд-парке с 1864 года. В гонке за кубок могут соревноваться только участники клуба Serpentine Swimming Club, однако вы можете прийти в качестве зрителя.

Поплавать под открытым небом

Открытый бассейн Hampton Pool приглашает всех желающих нестандартно отметить Рождество. Воду в бассейне нагревают до 28 градусов по Цельсию, так что холодно вам точно не будет!

Посмотреть рождественские огни

Вся красота лондонских улиц предстанет перед вами без городского шума, суеты туристов и взволнованных покупателей. Разве не заманчиво?

Отправиться на экскурсию

Способ передвижения вы выбираете сами! Например, можете отправиться с London Walks пешком по диккенсовским местам или предпочесть рождественский круиз по Темзе вместе с Golden Tours.

Посетить рождественскую службу в церкви

Трудно представить Рождество в Великобритании без хоралов. Сейчас их исполняют во многих концертных залах и церквях. Например, собор Святого Павла приглашает всех желающих присоединиться к рождественской мессе. Вход на мероприятие бесплатный.

Прогуляться по парку

Туманное рождественское утро — лучшее время для прогулки по парку. Выбирайте тот, который ближе к вам, или в котором вы никогда не были, например, Ричмонд-парк, парк Хэмпстед-Хит или Холланд-парк.