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Британцы проводят минимум час в интернете даже в Рождество

Британцы проводят минимум час в интернете даже в Рождество
Фото:123rf.com

Они делятся праздничными фото в социальных сетях

Интернет-провайдер Hyperoptic выяснил, что британцы делают в Рождество, пишет газета The Independent. Из 2 тыс. опрошенных 41% признались, что обязательно смотрят телевизор вместе с семьей. Почти треть из них планирует прослушать обращение Ее Величества Елизаветы II, а еще 40% предпочтут посмотреть комедии. В среднем на это уходит до двух часов в день.

Еще час британцы проведут в социальных сетях — 25% опрошенных выкладывают фото рождественского обеда и подарков и ставят лайки аналогичным постам. Каждый шестой не хотел появляться в интернете 25 декабря, но не смог удержаться, говорится в опросе. Для сравнения: за самим рождественским столом британцы проводят около 75 минут, еще 46 минут тратится на распаковку подарков, а вот настольным играм опрошенные уделяют минимум час времени в праздники. 

52% утверждают, что им необходимо иметь доступ в интернет на Рождество. По данным опроса OnePoll, две пятых ищут там идеи для подарков, а около трети — интересные рецепты у Джейми Оливера, Гордона Рэмзи или Делии Смит. Более 30% созваниваются с родственниками и друзьями в других странах или отправляют им поздравительные сообщения в социальных сетях.

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