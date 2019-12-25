Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили всех с Рождеством

Герцогиня опубликовала новое фото в «Инстаграме»

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили своих поклонников с Рождеством, опубликовав новую семейную фотографию в «Инстаграме» и «Твиттере», сообщает BBC. На черно-белом фото Уильям целует своего младшего сына принца Луи, четырехлетняя принцесса Шарлотта стоит рядом с ними, а шестилетний принц Джордж сидит в кресле. Снимок подписан лаконично: «Merry Christmas».

Причина отсутствия на фото герцогини Кембриджской очень проста — она решила сама сделать снимок, не привлекая к этому посторонних. Интересно, что Кейт всерьез увлекается фотографией и уже не впервые делает фотопортреты своих детей. В 2015 году она опубликовала первый официальный портрет Шарлотты, а в 2019 году была назначена патроном Королевского фотографического общества.

Это Рождество стало особенным для Джорджа и Шарлотты: они впервые пришли с родителями на рождественскую службу в церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. На службе также появились принц Чарльз и принц Эндрю. Ее Величество Елизавета II прибла в церковь без своего супруга — принца Филиппа только недавно выписали из больницы.