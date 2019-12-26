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Британцы потратят £3,7 млрд на покупки в Boxing Day

Британцы потратят £3,7 млрд на покупки в Boxing Day
Фото:123rf.com

Охотники за скидками занимают очередь с раннего утра

Крупнейшие торговые сети предлагают покупателям последний шанс приобрести что-либо по скидке, устраивая грандиозные распродажи в Boxing Day. Многие готовятся к забегу по магазинам заранее, занимая очередь задолго до их открытия. Сегодняшний день не стал исключением, сообщает газета Metro. Охотники за скидками пришли к торговым центрам к 6 утра.

В Норт-Тайнсайде три тысячи человек в шапках, шарфах и меховых сапогах ждали открытия отдела Next в торговом центре Silverlink. В Лондоне все шесть этажей магазина Selfridges на Oxford Street были забиты покупателями, выбиравшими духи, обувь и одежду. Плохая погода не смутила жителей столицы: они также заблаговременно пришли к магазину и стояли на улице под зонтами.

Несмотря на рождественское сумасшествие, в этом году британские покупатели потратят на £200 млн меньше, чем в прошлом. Согласно опросу Opinium Research, 62% жителей Великобритании сделают меньше покупок из-за опасений за состояние окружающей среды. По аналогичной причине 67% ответили, что не будут гнаться за модными тенденциями и покупать новую одежду в этом сезоне. Кассу магазинам сделают лишь 40% британцев, закупившись на £3,7 млрд. В опросе приняли участие 2 тыс. человек.

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