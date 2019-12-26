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Спектакль «Ночь перед Рождеством»

Благодаря своим ярким персонажам и национальному колориту гоголевская «Ночь перед Рождеством»  для многих любимое произведение с детства. Театральная труппа РДТ Goodge Street под управлением Татьяны Диттрич и патронажем княгини Натальи Ереминой-Юсуповой адаптировала сюжет Гоголя к рождественской атмосфере Лондона и выходит в сезон с четырьмя спектаклями.

Благодаря талантливому режиссеру Вере Хортон Гоголевские персонажи зазвучат на английской почве оригинально и органично! Фольклорист  Зинаида Петрученя, звукорежиссер Елена Сандерс и хореограф Татьяна Антипова украсили его народными песнями, колядками, танцами и создали атмосферу, которая полюбится современному зрителю. 

Получилась замечательная рождественская сказка, которая не только подарит детям Гоголя, наш юмор и культурное наследие, но и объединит семьи, даст возможность вместе посмеяться, потанцевать. 

В спектакле примут участие опытные и молодые актеры труппы.

Леонидас Плавко сыграет Чуба, Валентин Ковригович – пана Голову, Наташа Хайром и Жаннета Раевская – жену Кума, Любовь Паркинс и Лариса Волкова – Жену ткача, Кума – Дмитрий Белицкий, Ткача – Артур Валитов, Черта – Джемс Грей. У кузнеца Вакулы Александра Яцкевича  – две партнерши, которые исполнят роль Оксаны: Анна-Мария Антропова и Альбина Алексеева.

Солоху сыграет Лина Крючкова. Дьяк – Валентин Нюнка, Пацюк – Артур Торгович, в роли Свиньи – Татьяна Гадалин, Екатерина Вторая –Эрна Розмыслович и Елена Сандерс.

Спектакль идет на русском языке с английскими субтитрами.

Рекомендовано детям с пяти лет. При поддержке Лондонской школы русского языка и литературы.

КОГДА: 21 декабря в 16:00, 22 декабря в 13:00 и 16:00 и 11 января в 16:00

ГДЕ: 40 Pitfield St, London N1 6EU (5 мин. от станции метро Old Street). 

БИЛЕТЫ:  £12-18 (eventbrite.co.uk, eventfirst.co.uk и ticketland.co.uk)

 

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