В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги по улице

Так он хотел поздравить прохожих с Рождеством

В понедельник, 23 декабря, пожилой мужчина с белой бородой ограбил банк Academy Bank в Колорадо-Спрингс, США, рассказывает BBC. Однако вместо того, чтобы скрыться с места преступления, он вышел из банка и начал разбрасывать купюры по улице, с энтузиазмом желая прохожим счастливого Рождества. Об этом рассказал местному новостному агентству Colorado’s 11 News свидетель происшествия Дион Паскаль.

Скрываться от полицейских грабитель тоже не стал. Как утверждают очевидцы, закончив бросать деньги, он просто пошел в ближайший Starbucks, сел там за столик и дождался приезда полицейских, которые его и арестовали.

По сообщению полиции, с деньгами все в порядке. Прохожие не решились воспользоваться подарком судьбы, собрали разбросанные по улице деньги и отнесли их обратно в банк. Личность грабителя установлена: им оказался 65-летний Дэвид Уэйн Оливер. Как считают полицейские, он совершил ограбление в одиночку.