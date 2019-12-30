Биг-Бен прозвонит на Новый год

Жители Лондона встретят праздник под бой курантов

Знаменитый колокол Биг-Бен на башне Елизаветы прозвонит на Новый год ровно в полночь, сообщает Reuters. В этом году рабочие убрали строительные леса, открыв лондонцам отреставрированные часы, крышу и шпиль.

Реставрационные работы 96-метровой башни начались два года назад, поэтому колокол звонил лишь в честь государственно важных событий, например, в День памяти павших 11 ноября. За время ремонта команда специалистов перекрасила металлоконструкции, вымыла и отреставрировала фасад башни. Стрелки часов теперь не черные, а темно-синие — по словам ученых, это их оригинальный цвет.

Лондонцы услышат звон колокола и до наступления новогодней ночи: по заявлению парламента, его несколько раз протестируют перед праздником. Реставрация башни Елизаветы — самой фотографируемой достопримечательности Великобритании — обошлась государству в £61 млн. Ремонтные работы завершатся в 2021 году, а за ними последует масштабная реставрация здания парламента. Правительство выделит на это £4 млрд.