Стали известны часы работы супермаркетов 1 января

Большинство из них будут открыты
Первый день Нового года является выходным в Соединенном Королевстве, однако, в отличие от Рождества, некоторые учреждения не закрываются. Это касается и крупных супермаркетов: чаще всего они работают, хотя и обслуживают посетителей по особому праздничному графику, пишет газета Metro. Итак, какие же магазины будут открыты 1 января?
Morrisons
Магазины будут открыты с 9:00 до 18:00, кафе — с 9:00 до 15:00, заправочные станции — с 9:00 до 20:00.
Tesco
Англия, Уэльс, Северная Ирландия: магазины Tesco Extras, Superstores и Metro будут открыты с 9:00 до 18:00, Express — с 8:00 до 22:00.
Шотландия: Tesco Extras и Superstores — с 11:00 до 18:00, Metro и Express — с 10:00 до 18:00.
Все заправочные станции Tesco будут открыты с 8:00 до 19:00.
Sainsbury’s
Большинство магазинов будут работать с 9:00 до 19:00. Более подробную информацию можно найти на сайте.
Lidl
Работать будут только магазины в пределах автомагистрали М25 — с 10:00 до 19:00.
Aldi
Все магазины будут закрыты.
Marks and Spencer
Компания опубликовала на сайте список магазинов, которые будут открыты 1 января.
Waitrose
Некоторые супермаркеты будут открыты с 7:00 до 22:00 или с 11:00 до 19:00. Также должны быть работать магазины Waitrose на технических станциях Welcome Break и заправках компании Shell. Для более подробной информации рекомендуется воспользоваться поисковиком.
Iceland, Argos, Asda и Boots
Время работы магазинов варьируется, однако многие будут закрыты. Для более подробной информации рекомендуется воспользоваться поисковиком.
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