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Стали известны часы работы супермаркетов 1 января

Стали известны часы работы супермаркетов 1 января
Фото:123rf.com

Большинство из них будут открыты

Первый день Нового года является выходным в Соединенном Королевстве, однако, в отличие от Рождества, некоторые учреждения не закрываются. Это касается и крупных супермаркетов: чаще всего они работают, хотя и обслуживают посетителей по особому праздничному графику, пишет газета Metro. Итак, какие же магазины будут открыты 1 января?

Morrisons

Магазины будут открыты с 9:00 до 18:00, кафе — с 9:00 до 15:00, заправочные станции — с 9:00 до 20:00.

Tesco

Англия, Уэльс, Северная Ирландия: магазины Tesco Extras, Superstores и Metro будут открыты с 9:00 до 18:00, Express — с 8:00 до 22:00.

Шотландия: Tesco Extras и Superstores — с 11:00 до 18:00, Metro и Express — с 10:00 до 18:00.

Все заправочные станции Tesco будут открыты с 8:00 до 19:00.

Sainsbury’s

Большинство магазинов будут работать с 9:00 до 19:00. Более подробную информацию можно найти на сайте.

Lidl

Работать будут только магазины в пределах автомагистрали М25 — с 10:00 до 19:00.

Aldi

Все магазины будут закрыты.

Marks and Spencer

Компания опубликовала на сайте список магазинов, которые будут открыты 1 января.

Waitrose

Некоторые супермаркеты будут открыты с 7:00 до 22:00 или с 11:00 до 19:00. Также должны быть работать магазины Waitrose на технических станциях Welcome Break и заправках компании Shell. Для более подробной информации рекомендуется воспользоваться поисковиком.

Iceland, Argos, Asda и Boots

Время работы магазинов варьируется, однако многие будут закрыты. Для более подробной информации рекомендуется воспользоваться поисковиком.

Iceland

Argos

Asda

Boots

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