Откуда в Лондоне можно бесплатно посмотреть новогодний фейерверк

Билеты распроданы, однако понаблюдать за салютом можно и без них

2019 год подходит к концу, и Лондон по традиции будет провожать его масштабным фейерверком. Лучше всего наблюдать за этим зрелищем на улице, поскольку ни один телевизор не передаст его великолепие полностью. Билеты уже раскуплены, однако в городе найдется несколько мест, откуда можно будет понаблюдать за салютом совершенно бесплатно, пишет The Evening Standard. Не забудьте одеться потеплее; начинать новый год с простуды — не самая лучшая затея.

Alexandra Palace

Если вы пообещали себе вести здоровый образ жизни в новом году, то можете начать тренироваться уже 31 декабря. Взбираться до Alexandra Palace непросто, однако открывающийся на город вид этого определенно стоит.

Ближайшая станция метро: Alexandra Palace

Primrose Hill

Полюбоваться на ночной Лондон можно и с высоты 76 метров, однако путь к холму Primrose Hill неблизкий, и стоит выйти из дома заранее. Неподалеку располагается множество пабов: в The Princess of Wales обещают провести новогоднюю вечеринку в стиле «Великого Гэтсби», а в Queens на Regent’s Park Road водится неплохой бочковый эль.

Ближайшая станция метро: Chalk Farm, Camden

Parliament Hill и Hampstead Heath

31 декабря там будет происходить много интересного: некоторые отдыхающие обещают принести и зажечь свои фейерверки.

Ближайшие станции метро: Hampstead, Gospel Oak и Belsize Park

Hilly Fields

Прекрасные смотровые площадки можно найти на только к северу от Темзы, и Hilly Fields в Брокли тому подтверждение. Парк находится на высоте 53 метра над уровнем моря, что обеспечивает прекрасный вид. Скоротать время до фейерверка можно в пабе London Beer Dispensary.

Ближайшие станции метро: Ladywell и Crofton Park

Лондонские мосты

Обратите внимание, что мост Waterloo будет закрыт для пешеходов с 16:30, а для транспорта — с 19:00. Мосты Southwark и Millennium станут прекрасной альтернативой для созерцания праздничного салюта, однако там может быть многолюдно. Мосты Lambeth и Vauxhall могут похвастаться большим пространством, поскольку находятся чуть дальше.