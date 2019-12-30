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Общественный транспорт в Лондоне станет бесплатным в новогоднюю ночь

Общественный транспорт в Лондоне станет бесплатным в новогоднюю ночь
Фото:flickr.com/anniemole

TfL сделает традиционный подарок гостям и жителям города

TfL уже несколько лет подряд делает подарок тем, кто решил отметить наступление Нового года в Лондоне, и этот год не стал исключением, сообщает портал Londonist. В новогоднюю ночь с 23:45 и до 04:30 все сервисы общественного транспорта, находящиеся под управлением TfL, станут бесплатными для пассажиров. В акции участвуют линии метро и Overground, TfL Rail, трамваи, Docklands Light Railway и автобусы. 

Большинство видов транспорта будет ходить всю ночь, однако есть и исключения: часть линии Overground, линия метро Waterloo & City (будет работать до 02:40 утра) и участок линии метро Piccadilly между станциями Uxbridge и Rayners Lane. Станции метро рядом с местами проведения новогодних фейерверков также могут быть закрыты, чтобы избежать многолюдности и давки. Это Blackfriars, Chalk Farm (из-за близости к Primrose Hill), Charing Cross, Covent Garden, Lambeth North, Leicester Square, Piccadilly Circus, Southwark, Temple и Westminster.

Более подробную информацию по всем маршрутам можно узнать на сайте TfL.

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