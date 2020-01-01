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Зоопарк Колчестера приглашает в гости

Зоопарк Колчестера приглашает в гости
Фото:123rf.com

Стоимость билетов в январе — всего £10!

Вы наверняка потратили целое состояние на подарки родным и близким, и, хотя праздничное настроение еще витает в воздухе, денег на развлечения осталось не так уж и много. Чтобы скрасить эти январские дни, Колчестерский зоопарк приглашает всех любителей животных к себе. Стоимость билетов при заказе онлайн до 31 января составит всего £10, сообщает портал My London. Это неплохая возможность сэкономить: взрослые билеты обычно стоят £18,99, а детские — £15,99.

Зоопарк считается одним из лучших в мире и занимает второе место по популярности среди британских зоопарков в списке TripAdvisor Travellers’ Choice Attractions. Там можно встретить 240 видов животных: от слонов, жирафов и крокодилов до сурикатов, лам, фламинго и морских львов. Для самых маленьких посетителей в зоопарке есть игровая площадка, которая открыта ежедневно с 10:30.

Для бронирования необходимо пройти по ссылке, выбрать любую дату по 31 января включительно. Обратите внимание, что электронные билеты не подлежат возврату, а заказать их необходимо минимум за сутки до планируемого визита.

В Колчестере есть еще немало интересного! Узнать о городе больше можно из нашего специального материала СПЕЦПРОЕКТ: ГОРОДА UK. Колчестер «звезда» Эссекса.

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