1,9 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию в 2019 году

Только в канун Нового года у берегов страны были перехвачены 43 мигранта

За 2019 год до берегов Великобритании добрались 1892 нелегальных мигранта, сообщает The Evening Standard со ссылкой на BBC. Еще 1235 человек, планировавшие пересечь Ла-Манш на лодках, были перехвачены французскими властями. Представители министерства внутренних дел Великобритании заявили, что пока не могут обнародовать официальные данные, но не стали оспаривать приведенные BBC цифры.

Только за 31 декабря на территорию страны прибыли 43 мигранта. Около 3:35 утра по местному времени судно пограничных войск перехватило лодку с группой из двенадцати человек, представившихся гражданами Ирана. Еще через час власти спасли тонущую у берегов лодку с 22 иракскими, иранскими и афганскими гражданами. В 7:50 утра пограничные войска перехватили судно, на котором находились семь мужчин и две женщины.

«Нелегальная миграция является серьезным преступлением. Мы стараемся делать все возможное для обеспечения безопасности наших границ», — прокомментировала ситуацию представительница министерства внутренних дел. По ее словам, в проливе регулярно дежурят патрульные корабли береговой охраны, а французская сторона удвоила количество наблюдательных дронов для предотвращения выхода небольших лодок из местных портов.