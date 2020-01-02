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Пассажиры недовольны повышением цен на железнодорожные билеты

Пассажиры недовольны повышением цен на железнодорожные билеты
Фото:123rf.com

Ежегодные расходы на некоторые направления увеличились более чем на £100

Цены на железнодорожные билеты повысились на 2,7%, что вызвало большое недовольство среди британских граждан, сообщает газета Metro. Ежегодные расходы некоторых пассажиров увеличились более чем на £100, однако качество сервиса так и не улучшилось, утверждают они.

Согласно последнему опросу компании Transport Focus, в прошлом году менее двух третей всех поездов приходили без опоздания и менее половины пассажиров были удовлетворены соотношением цены и качества. По данным Network Rail, пассажиры South Western Railway серьезно пострадали от массовой забастовки сотрудников компании в декабре, а перебои в работе у Northern, TransPennine Express и West Midlands Trains продолжались весь 2019 год.

Больше всего подорожали годовые абонементы на маршруты Reading – London (на £132 до £4736), Gloucester – Birmingham (на £118 до £4356) и Glasgow – Edinburgh (на £116 до £4200). Директор Transport Focus Дэвид Сайдботтом прокомментировал ситуацию: «Люди недовольны. После года плохой работы железнодорожных компаний они хотят стабильности и сервиса, который не подведет». Он призвал пассажиров требовать компенсацию за каждое опоздание поезда.

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