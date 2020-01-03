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Правительство выделит £80 млн на музыкальное образование в школах

Правительство выделит £80 млн на музыкальное образование в школах
Фото:123rf.com

Школьники освоят музыкальный инструмент и смогут читать нотную грамоту к концу обучения

Правительство пообещало выделить £80 млн на развитие музыкального образования в школах, сообщает The Telegraph. Министры надеются, что дополнительное финансирование поможет большему числу учеников стать музыкально грамотными и познакомиться с несколькими музыкальными стилями и направлениями.

Финансовая схема на 2020-2021 учебный год была разработана после неутешительной статистики: музыка все чаще уходит из школьной программы, а все меньше школьников сдают предмет на GCSE и A-level. Кроме того, малообеспеченные семьи просто не могут позволить себе оплачивать уроки игры на музыкальных инструментах, поскольку это выходит за рамки их бюджета.

£80 млн позволят городским музыкальным школам дать каждому ребенку шанс бесплатно освоить музыкальный инструмент в группе или оркестре или научиться петь в хоре. Еще £4 млн пойдут на культурно-образовательные программы.

«Музыка, искусство и культура обогащают внутренний мир школьников, поэтому мы хотим дать как можно большему числу молодых людей возможность научиться играть на музыкальном инструменте, выступать в хоре или петь в группе», — сказал министр по школьным стандартам Ник Гибб.

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