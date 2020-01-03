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Комедия «Холоп» в британских кинотеатрах

Комедия «Холоп» в британских кинотеатрах

12 января в Британии выйдет в прокат главная российская комедия нового года – «Холоп». В России фильм уже бьет рекорды проката. Его называют современным гибридом «Шоу Трумана» и фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Прокатчиком выступила компания KinoKartina.TV, которая в прошлом году вышла на рынок Великобритании с новинками российского кино. 

Главные роли в «Холопе» исполнили Милош Бикович («Гранд», «Балканский рубеж», «Отель Элеон»), Александра Бортич («Полицейский с рублевки», «Миллиард»), Иван Охлобыстин («Интерны», «Даун Хаус»), Мария Миронова («Салют-7», «Миллиард») и др. 

Специально для съемок в Пушкинских горах создатели комедии воссоздали из построек XIX века целую деревню космических масштабов – с причалами, мельницами, хозяйствами, хуторами…

Итак, эгоистичный «мажор» Гриша (Милош Бикович) в один не очень прекрасный день после аварии приходит в себя… в 1860 году в барской усадьбе. Теперь он – обычный холоп без связей и связи: о смартфонах здесь не слышали, а все вокруг него – крепостные. Грише предстоит пройти непростой путь, чтобы из наглого сынка богатых родителей превратиться в человека, который умеет ценить простые вещи, дружить, ну и, конечно, любить.

Купить билеты на премьеру можно на сайте Kinokartina.tv. 

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