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Сигареты с ментолом запретят в Великобритании в 2020 году

Сигареты с ментолом запретят в Великобритании в 2020 году
Фото:123rf.com

Ароматизаторы признаны вредными для здоровья курильщиков

В мае этого года в Великобритании вступит в силу запрет на продажу сигарет с ментолом, ароматизированных «тонких» сигарет, а также рассыпного табака для самокруток, сообщает газета Metro. Решение было принято в рамках ужесточения правил реализации табачной продукции, чтобы удержать молодых людей от пагубной привычки.

Эксперты говорят, что ментол расслабляет дыхательные пути и маскирует неприятный вкус дыма, тем самым увеличивается количество выкуренных за раз сигарет. Представитель благотворительной организации Action on Smoking and Health Дебора Арнотт утверждает: «Из-за ментоловых сигарет подростки чаще начинают курить и становятся зависимыми. Запрет на продажу позволит уберечь их от этого, а курильщикам станет проще бросить эту пагубную привычку». Арнотт также выразила недовольство британской табачной компанией Imperial Tobacco, которая пытается обойти запрет, продавая ментоловые ароматизаторы отдельно.

Закон был принят еще в мае 2016 года и является частью директивы Европейского союза. Его актуальность была признана британским правительством, поэтому закон вступит в силу, несмотря на «Брекзит».

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