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Дискуссия «Советская антирелигиозная пропаганда в иллюстрации»

Дискуссия «Советская антирелигиозная пропаганда в иллюстрации»

Поколения советских иллюстраторов вели яростную войну против всех мировых религий – «опиума народа», как называл их Карл Макс. Но их плакаты и карикатуры не были плодом критического философского мышления или оригинальным видением независимых художников. Темы диктовала Коммунистическая партия Советского Союза, а пропаганда оправдывала репрессии духовенства, разрушение исторических храмов и преследование религиозных меньшинств.

Автор недавно вышедшей книги Godless Utopia: Soviet Anti-Religious Propaganda Роланд Эллиот Браун и известный карикатурист Мартин Роусон проведут экскурс в историю советского атеизма и историю советской антирелиозной графики, а также поговорят об этических нормах и скандалах в мире современной карикатуры.

КОГДА: 13 января в 19:00

ГДЕ: Pushkin House, 5a Bloomsbury Square, London WC1A 2TA

БИЛЕТЫ: от £5 (pushkinhouse.org)

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Дискуссия «Советская антирелигиозная пропаганда в иллюстрации»
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