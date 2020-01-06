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Мировые лидеры призвали к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Мировые лидеры призвали к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке
Фото:flickr.com/worldeconomicforum

Борис Джонсон, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон попросили Иран воздержаться от насилия

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от насилия после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает BBC. Три лидера заявили, что обеспокоены ролью Ирана в нескольких конфликтах на Ближнем Востоке, но призвали «все стороны проявлять максимальную сдержанность и ответственность», чтобы «остановить насилие».

3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» генерал-майор Касем Сулеймани. В ответ на это Иран пообещал отомстить и объявил о выходе из ядерной сделки 2015 года.

Борис Джонсон поговорил с Дональдом Трампом в минувшее воскресенье. Позже премьер-министр заявил, что Сулеймани был ответственен за разрушительные действия в регионе, однако Великобритания поддерживает контакт с обеими сторонами для скорейшей деэскалации конфликта. В Ираке находятся 400 британских военнослужащих и 5,2 тыс. американских.

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