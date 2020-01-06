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Найджел Фарадж устроит вечеринку в честь «Брекзита»

Найджел Фарадж устроит вечеринку в честь «Брекзита»
Фото:wikipedia.org

Торжество пройдет на Parliament Square 31 января

Глава партии «Брекзита» Найджел Фарадж хочет устроить грандиозную вечеринку по случаю выхода Великобритании из Европейского союза, сообщает The Evening Standard. Торжественное мероприятие состоится 31 января на Parliament Square и обойдется в £100 тыс. Фарадж уже составляет список развлечений для гостей: по его словам, выход из ЕС необходимо отметить фейерверками, живой музыкой и выступлением стендап-комиков.

«31 января станет памятной датой. Это день, когда простые люди победили истеблишмент, политическую элиту», — цитирует Фараджа газета The Sunday Telegraph. По его словам, на вечеринку пригласят бизнесменов и представителей всех британских политических партий. Последние смогут выступить с речью, однако мероприятие не несет под собой политической подоплеки, а станет поводом собраться вместе и отметить знаменательное событие.

Однако перед этим Найджелу Фараджу придется обратиться в Лондонскую ассамблею, потому что только она может дать разрешение на организацию вечеринки. Девизом мероприятия станет фраза Leave Means Leave. По предварительным данным, на мероприятии соберутся от пяти до десяти тыс. представителей общественности, а вход будет платным, чтобы покрыть расходы на организацию.

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