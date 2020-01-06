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«Ночь Перед Рождеством» от РДТ Goodge Street – последний шанс увидеть!

«Ночь Перед Рождеством» от РДТ Goodge Street – последний шанс увидеть!

Театральная труппа РДТ Goodge Street под управлением Татьяны Диттрич и патронажем княгини Натальи Григорьевны Ереминой-Юсуповой с успехом показали два спектакля, которые повторят в эти выходные. 

Благодаря талантливому режиссеру Вере Хортон гоголевские персонажи прекрасно прижились на английской почве! Фольклорист  Зинаида Петрученя, звукорежиссер Елена Сандерс с хореографом Татьяной Антиповой украсили его народными песнями, колядками, танцами и создали атмосферу, которая полюбилась современному зрителю.

Получилась замечательная рождественская сказка, которая объединяет семьи, дарит детям Гоголя, национальный юмор, культурное наследие.

Отзывы от зрителей самые положительные:

 Замечательное представление! Дети хохочут вместе с родителями! А костюмы! Великолепно!  

Елена Боте

Всем желаю сходить, побывать в Петербурге у самой царицы и отлично провести время с друзьями в чудесном хуторе близ Диканьки!  Молодцы и только! К вам хочется приходить и приходить, как в гости к вашей дружественной и душевной «семье»!

Светлана Шевалье

Для публики, которая не спешит домой после спектакля, труппа приготовила сюрприз. Персонажи останутся и отметят наступающий Старый Новый Год вместе со зрителями. Покажут свадебные обряды, вспомнят застольные песни. Присоединяйтесь – приносите угощенье к общему столу. 

КОГДА: 11 января в 16:00 и 12 января в 14:00

ГДЕ: Courtyard Theatre, 40 Pitfield St, London N1 6EU (5 мин. от станции метро Old Street)

БИЛЕТЫ: £14-20 (eventbrite.co.uk)

На русском языке с английскими субтитрами.

Фотографии Елены Боте

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