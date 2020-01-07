В это Рождество сеть супермаркетов Aldi поставила рекорд

В праздники было продано 55 млн сладких пирожков

Немецкая сеть супермаркетов Aldi отчиталась о рекордных рождественских продажах: они впервые превысили £1 млрд. В процентном соотношении рост составил 7,9% по сравнению с прошлым годом, сообщает The Guardian.

Несмотря на это, общий рост продаж немного замедлился, несмотря на открытие новых магазинов по Великобритании. Компания не сообщила о сопоставимых показателях по отдельным супермаркетам. «Представителям Aldi необходимо признать, что они больше не могут рассчитывать на такой же рост, который они показали в прошлом десятилетии», — сказал аналитик розничной торговли в GlobalData Томас Бреретон.

Тем не менее ритейлер ставит целью увеличить количество магазинов по Великобритании до 1,2 тыс. к 2025 году, что может отразиться на прибыли: компания вкладывает деньги в новые магазины и снижает цены, чтобы поднять уровень продаж. Опубликованные в сентябре данные показали, что прибыль Aldi за 2018 год упала почти на одну пятую из-за рекордных £530 млн, которые инвестировали в расширение торговой сети.