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Новогодний парад в Лондоне посмотрели миллионы зрителей

Новогодний парад в Лондоне посмотрели миллионы зрителей
Фото:flickr.com/garryknight

Однако праздничное шествие — это не только красочное шоу, но и благотворительная акция

В Лондоне состоялся 34-й Новогодний парад, собравший более 8 тыс. участников из шестнадцати столичных округов, сообщает официальный сайт мероприятия. Музыканты, актеры, танцоры и акробаты устроили праздничное шествие по Пикадилли, а их выступление наблюдали вживую более 500 тыс. человек.

Прямую трансляцию посмотрели десятки миллионов зрителей по всему миру, назвав шествие самым масштабным за всю историю его проведения. Девиз парада в этом году — «Лондон любит жизнь», что и должны были показать представители лондонских округов, а судьи во главе с патроном мероприятия Роджером Брэмблом оценивали их выступления, отмечая визуальную составляющую, приближенность к теме и слаженность действий. Десять лучших округов разделили призовой фонд в £65 тыс.

На церемонии вручения призов 4 января стало известно, что победителем стал округ Брент. Выигранные командой £10 тыс. пойдут на помощь благотворительной организации The Sickle Cell Society, помогающей больным серповидноклеточной анемией. Второе место занял Ричмонд, выиграв £9 тыс., которые отправятся в Homestart & Otaker Kraus Music Trust. Организация помогает людям оправиться после болезни с помощью музыкальной терапии. На третьем месте оказались победители прошлого года — команда округа Саттон: £8 тыс. они пожертвуют в общинный центр для пожилых людей Oaks Way Seniors Centre и сообществу слепых Sutton Vision.

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