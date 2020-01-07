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В Британии открылся сезон советских и российских мюзиклов «Мелодия!»

В Британии открылся сезон советских и российских мюзиклов «Мелодия!»

Ретроспективу музыкальных фильмов представляет фонд «Кино Классика» в сотрудничестве с Британским институтом кино (BFI) и Institut Français.

«Мелодия!» уже стартовала в ходе крупномасштабной программы показа музыкальных фильмов Британского института кино BFI Musicals: The Biggest Show on Screen. В октябре прошлого года в лондонском BFI Southbank  показали фильм «Кубанские казаки». 

Другие мюзиклы «Мелодии!» можно будет увидеть в январе в кинотеатрах Ciné Lumière, London, Watershed Cinema, Bristol, Broadway, Nottingham и на других площадках по всей стране.

«Мелодия!» делает акцент на культурном разнообразии и исторической важности советских и российских мюзиклов, давая британским зрителям уникальную возможность изучить это музыкальное наследие в контексте музыкального сезона Британского института кино.

В программу вошли одни из самых знаковых и обсуждаемых музыкальных картин, в том числе фильм «Черемушки» в сопровождении музыкальной оперетты Шостаковича, грузинский хит «Мелодии Верейского квартала», а также классика армянского кинематографа «Каринэ». 

Программа «Мелодии!» также включает в себя любимые всеми советские кинокартины.

 

«Карнавальная ночь» (1956)

Режиссер: Эльдар Рязанов

Кажущаяся на первый взгляд беззаботной комедией, «Карнавальная ночь» — острая сатира на советскую бюрократию.

КОГДА: 14 января в 18:30 

 

«Мелодии Верейского квартала» (1973) 

Режиссер: Георгий Шенгелая

«Мелодии» восхваляют типично советские ценности, такие как верность социалистическим и идеалов и трудолюбие. При этом корни сюжета уходят в грузинский фольклор. Советский контекст фильма перекликается с традиционно грузинской музыкой и танцами, демонстрируя потрясающую игру Софико Чиаурели.

КОГДА: 15 января в 18:30

 

«Каринэ» (1969)

Режиссер: Арман Манарян

Фильм начнется с дискуссии, в которой примут участие эксперты в области армянской культуры, музыки и кинематографа. «Каринэ» – один из первых масштабных армянских фильмов, который был снят в СССР на армянском, а не на русском языке. Эта экранизация известной армянской оперетты — яркий пример часто упускаемого из виду разнообразия советского культурного наследия.

КОГДА: 21 января в 18:30

 

«Человек с бульвара Капуцинов» (1987)

Режиссер: Алла Сурикова

Фильм представит обладатель многочисленных наград режиссер Хоуп Диксон Лич. Экспериментальный советский вестерн задается вопросами о природе самого кинематографа. Фильм любовно играет с элементами американского кино, при этом осуждая американскую культуру.

КОГДА: 22 января в 18:30 

 

«Стиляги» (2008)

Режиссер: Валерий Тодоровский

Современный взгляд на советскую контркультуру. «Стиляги» — это эклектичный мюзикл, переплетающий музыкальные вкусы нулевых с советской музыкальной традицией.

КОГДА: 26 января в 18:30

 

«Лето» (2018)

Режиссер: Кирилл Серебренников

Фильм представит актер и вокалист группы «Звери» Роман Билык. «Лето» — погружение в музыкальную культуру Ленинграда 80-х г. Наполненный ностальгией по эпохе перестройки, фильм-байопик исследует влияние западной музыки на российский андерграунд

КОГДА: 31 января в 18:30

 

Показы пройдут в Лондоне в кинотеатре Ciné Lumière (17 Queensberry Pl, South Kensington, London SW7 2DT). Более подробную информацию о программе можно найти на сайте Kinoklassikafoundation.org.

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