В Британии открылся сезон советских и российских мюзиклов «Мелодия!»

Ретроспективу музыкальных фильмов представляет фонд «Кино Классика» в сотрудничестве с Британским институтом кино (BFI) и Institut Français.
«Мелодия!» уже стартовала в ходе крупномасштабной программы показа музыкальных фильмов Британского института кино BFI Musicals: The Biggest Show on Screen. В октябре прошлого года в лондонском BFI Southbank показали фильм «Кубанские казаки».
Другие мюзиклы «Мелодии!» можно будет увидеть в январе в кинотеатрах Ciné Lumière, London, Watershed Cinema, Bristol, Broadway, Nottingham и на других площадках по всей стране.
«Мелодия!» делает акцент на культурном разнообразии и исторической важности советских и российских мюзиклов, давая британским зрителям уникальную возможность изучить это музыкальное наследие в контексте музыкального сезона Британского института кино.
В программу вошли одни из самых знаковых и обсуждаемых музыкальных картин, в том числе фильм «Черемушки» в сопровождении музыкальной оперетты Шостаковича, грузинский хит «Мелодии Верейского квартала», а также классика армянского кинематографа «Каринэ».
Программа «Мелодии!» также включает в себя любимые всеми советские кинокартины.
«Карнавальная ночь» (1956)
Режиссер: Эльдар Рязанов
Кажущаяся на первый взгляд беззаботной комедией, «Карнавальная ночь» — острая сатира на советскую бюрократию.
КОГДА: 14 января в 18:30
«Мелодии Верейского квартала» (1973)
Режиссер: Георгий Шенгелая
«Мелодии» восхваляют типично советские ценности, такие как верность социалистическим и идеалов и трудолюбие. При этом корни сюжета уходят в грузинский фольклор. Советский контекст фильма перекликается с традиционно грузинской музыкой и танцами, демонстрируя потрясающую игру Софико Чиаурели.
КОГДА: 15 января в 18:30
«Каринэ» (1969)
Режиссер: Арман Манарян
Фильм начнется с дискуссии, в которой примут участие эксперты в области армянской культуры, музыки и кинематографа. «Каринэ» – один из первых масштабных армянских фильмов, который был снят в СССР на армянском, а не на русском языке. Эта экранизация известной армянской оперетты — яркий пример часто упускаемого из виду разнообразия советского культурного наследия.
КОГДА: 21 января в 18:30
«Человек с бульвара Капуцинов» (1987)
Режиссер: Алла Сурикова
Фильм представит обладатель многочисленных наград режиссер Хоуп Диксон Лич. Экспериментальный советский вестерн задается вопросами о природе самого кинематографа. Фильм любовно играет с элементами американского кино, при этом осуждая американскую культуру.
КОГДА: 22 января в 18:30
«Стиляги» (2008)
Режиссер: Валерий Тодоровский
Современный взгляд на советскую контркультуру. «Стиляги» — это эклектичный мюзикл, переплетающий музыкальные вкусы нулевых с советской музыкальной традицией.
КОГДА: 26 января в 18:30
«Лето» (2018)
Режиссер: Кирилл Серебренников
Фильм представит актер и вокалист группы «Звери» Роман Билык. «Лето» — погружение в музыкальную культуру Ленинграда 80-х г. Наполненный ностальгией по эпохе перестройки, фильм-байопик исследует влияние западной музыки на российский андерграунд
КОГДА: 31 января в 18:30
Показы пройдут в Лондоне в кинотеатре Ciné Lumière (17 Queensberry Pl, South Kensington, London SW7 2DT). Более подробную информацию о программе можно найти на сайте Kinoklassikafoundation.org.
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