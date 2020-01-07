Спектакль «Америка России подарила пароход»

Романтическая пьеса о любви в двух действиях в постановке известного режиссера Николая Коляды и театра «Арт-Планета» .

Ирина, женщина среднего возраста, и юный Роман – совершенно разные, но цветет сирень, и волей случая они оказываются вместе в теплую весеннюю ночь. Может ли быть больше правды в мире иллюзий, чем в реальной жизни? Где ложь, а где божественная игра? На эти вопросы предстоит ответить вместе с героями нашим зрителям. Их ждут непредсказуемые повороты сюжета, шквал эмоций, искрометный юмор и голая правда жизни.

На русском языке с английскими субтитрами, возраст – 13+.

Продолжительность – 1,5 часа без антракта.

КОГДА: 28 февраля в 19:30 и 29 февраля в 14:00 и в 19:30

ГДЕ: The Tabernacle Theatre, 25 Powis Square (off Portobello Road), Notting Hill, London, W11 2AY

БИЛЕТЫ: Early Bird – £25 (балкон) -£30 (партер); angliya.com/tickets