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Фантастические животные из мира Гарри Поттера появятся в Музее естественной истории

Фантастические животные из мира Гарри Поттера появятся в Музее естественной истории
Фото:123rf.com

Выставка Fantastic Beasts: The Wonder of Nature откроется весной 2020 года

Этой весной в лондонском Музее естественной истории откроется выставка Fantastic Beasts: The Wonder of Nature, посвященная флоре и фауне магической вселенной «Гарри Поттера». Мероприятие будет организовано при поддержке кинокомпании Warner Brothers, сообщает газета The Telegraph.

Впервые за всю историю музея рядом с реальными артефактами появятся вымышленные: черепа драконов, бумслангов и других животных, придуманных писательницей Джоан Роулинг. Взрослые и дети узнают больше о персонаже фильма «Фантастические твари и где они обитают» зоологе Ньюте Скамандере и его желании защитить окружающую среду магической Британии.

«Выставка станет отличным примером того, что сказочные существа появились в нашем воображении благодаря реальным животным, когда-либо существовавшим на планете», — говорит руководитель отдела развлекательных мероприятий при музее Клэр Маттерсон.

В поддержку выставки BBC снимут документальный фильм Fantastic Beasts: A Natural History о животных, которые стали прототипами вымышленных существ во вселенной «Гарри Поттера». Авторы покажут, какие реальные животные были использованы Джоан Роулинг в качестве прообразов при создании романа и фильмов: многие из этих видов существовали в древности и давно вымерли. Рассказчиком в ленте станет актер и писатель Стивен Фрай.

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