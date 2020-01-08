Поедем за снежком!

Близкие варианты «снежного» туризма

Сугробы в лесу, снежные шапки на домах, искрящийся иней на деревьях — неотделимая прежде часть зимы для многих русскоговорящих жителей Англии, и чахлый дождик в сочетании с вечнозелеными парками их не заменит. Можно, конечно, поехать в Россию, где снега много каждую зиму, но делать это не всегда удобно – далеко, может быть нужна виза, да и билеты недешевы.

На самом деле за снежком вовсе не обязательно лететь домой. В Западной Европе вполне достаточно стран, где зимой ложится снег. Многие из них куда более комфортабельны и ближе расположены, а билеты туда не надо покупать за полгода, потому что они не настолько дорогие.

Сказочная Швеция

Начнем с севера. Швеция — отличный вариант полюбоваться снежной зимой и ощутить морозец в воздухе, не маясь с российским транспортом: снег на большей ее части ложится в начале декабря и лежит до весны.

Страна великолепно сохранила историческую архитектуру, и увидеть Стокгольм под снегом — то, что однозначно стоит сделать. Снега здесь не слишком много — у побережья погода всегда мягче, чем в глубине страны, но если вы его застанете, то увидите изумительное зрелище.

Для любителей активного отдыха в Швеции существует около 200 лыжных курортов, самых разных — от парковых до профессиональных. Ski Village в деревне Åre в Центральной Швеции — один из самых популярных лыжных городков в стране, который предлагает «снежный туризм» для всей семьи — от лыжных школ до поездок на снегоходах, подледной рыбалки, катаний на санках, оленях и собачьих упряжках. Парки в провинциях Даларна, Емтланд, Херьедален и Лаппланд предлагают более крутые и высокие спуски. Эти части Швеции существенно холоднее столицы, и лыжный сезон здесь продолжается до конца марта, а в Лапландии — до конца апреля.

Заповедная Финляндия

Другой вариант — соседняя Финляндия. Северная соседка России отличается, по сравнению со Швецией, более низкими ценами, еще большим количеством водоемов на территории и огромными лесами. Погода здесь, как и в Швеции, сильно меняется в зависимости от местоположения: даже в разгар зимы в Хельсинки снега может быть очень мало, но стоит отъехать от столицы в сторону — и снежный покров лежит с конца ноября до конца марта. Страна это не высокогорная, поэтому большая часть из имеющихся в Финляндии лыжных баз разместилась на не слишком высоких холмах недалеко от городов, где можно покататься, а можно и просто погулять. Более крупные лыжные зоны находятся в Лапландии, где похолоднее. Самые большие и удобные — Леви, Юлляс, Пюхя-Луосто и Рука, но даже здесь спуски не слишком высокие и крутые. Лыжный сезон тут продолжается с ноября по апрель. Лапландия — одна из самых колоритных частей страны, здесь лучше всего сохранился исторический уклад жизни, ее стоит увидеть.

Удивительная Норвегия

Если хочется чего-то необычного, то можно поехать в Норвегию. Дешевой ее не назовешь, но природа здесь такой выразительности, что поездка, безусловно, заслуживает лишних трат. Фьорды красивы в любой сезон, но зимой, покрытые снегом, они приобретают особую живописность, и в саги викингов здесь веришь без труда. Для самых подвижных путешественников имеется и более «продвинутый» путь — Северная Норвегия. С середины ноября до конца января здесь длится полярная ночь — солнце не встает. Ездят сюда ради знакомства с собственно полярной ночью как уникальным природным явлением, а главное — ради редкостного по интенсивности, ярчайшего северного сияния. Центр полярного туризма — город Тромсе. При желании возможно и совместить: провести пару дней в Северной Норвегии, а остальные — на побережье, где посветлее и потеплее. Зимой в Норвегии холодно и снежно, но температура сильно колеблется: у побережья на юге она чуть ниже нуля, в горах и на севере до -40 доходит. Еще одна радость — лыжи. У норвежцев, особенно в деревне, до сих пор принято зимой добираться на лыжах по повседневным делам — в школу, в магазин или на почту, поэтому лыжных маршрутов и курортов здесь очень много. Самый большой — Трюсиль, где есть все варианты спусков. Чуть поменьше – Хемседал и Хафьель, оба специализируются на семейном отдыхе и предлагают, кроме лыж, еще и пешие прогулочные маршруты. Лыжный сезон в них длится до середины апреля.

Атмосферная Эстония

Более экономный и менее экстремальный вариант зимнего отдыха можно найти в Эстонии. Этот регион гораздо теплее: температура зимой редко опускается здесь ниже -10, и снега выпадает не так много. Лыжи популярны в Эстонии, но для серьезных горнолыжников местные парки плохо подходят: склоны пологие, снега маловато, а длительность сезона плохо предсказуема. А вот для семейного отдыха или обучения езде на лыжах — отличное место, спокойное и недорогое. Самая холодная часть года тут — это конец января и февраль, и в это время Таллин хорош неимоверно. Исторический центр города внесен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО целиком, и под снежными шапками его кривые старые домики выглядят особенно сказочно. Недалеко от города расположен снежный парк Нымме с крупнейшим в стране учебным лыжным центром. Также рядом находится парк Вимка, где можно покататься на лыжах, сноуборде или на санках, прогуляться по живописной местности и попробовать местную кухню. Чуть подальше, но тоже недалеко разместился Husky Park — здесь можно порулить собачьей упряжкой и побродить между вековыми лесами, замерзшими болотами и аутентичными деревеньками.

Демократичные Польша и Словакия

Если говорить о бюджетных поездках, то нельзя не вспомнить о Польше и Словакии. В Варшаве снег лежит не всю зиму, но зато на территории Польши находятся Татры — самая высокая часть Карпат и один из лучших лыжных регионов в Восточной Европе. Центр польского зимнего туризма — симпатичный горный городок Закопане у подножия Татр, почти на границе со Словакией. Город окружен лыжными парками, где есть место и новичкам, и профессионалам, и тем, кто больше любит кататься на санках, чем на лыжах. Закопане расположен почти на 1 000 м выше уровня моря, поэтому здесь существенно холоднее, чем в других частях Польши, и снег лежит всю зиму. Вокруг поселка тянутся живописные долины — Dolinki Reglowe, Chochołowska и Kościeliska, где зимой тоже лежит снег. В городе довольно развитая инфраструктура, неплохие рестораны и много других зимних развлечений: сноуборд, санки, отличный каток, катания на лошадях и собачьих упряжках и море прогулочных маршрутов на любой вкус. Лыжный сезон здесь завершается в конце марта, но можно немного схитрить и поехать не в польскую, а в словацкую часть Татр. Горы те же самые, но словацкая сторона чуть холоднее, и лыжный сезон тут длится до апреля.

Многогранная Австрия

Восточноевропейский туристический сервис пока отстает от западного, и если тянет к цивилизации, то лучше выбрать соседнюю Австрию. Здесь зимние поездки — большой спорт и большая часть туризма. Соответственно, индустрия очень развитая, с удобными гостиницами и аттракционами на любой вкус. Одновременно в стране много гор: Австрия буквально наполнена лыжными зонами. И все они, кроме лыж, предлагают что-то еще: зимние прогулки, катание на санках, горный зимний хайкинг и отличные рестораны даже в самых маленьких деревнях в глухом лесу. Самое популярное направление — конечно, Тироль. Регион Арльберг предлагает массу трасс различной сложности, Инсбрук — очаровательный старинный «старый город» и возможность посмотреть ледник Штубай с обзорной площадки (где от просторов всерьез захватывает дух), а зона SkiWelt Wilder Kaiser Brixental — самая большая площадка для ночных катаний в Австрии. За пределами гор тоже ложится снег, и классическая архитектура Вены, припорошенная снежком, — отдельная радость. Снежный сезон в Австрийских Альпах непрерывный: на некоторых ледниках снег лежит круглогодично, на склонах лыжный сезон длится с октября-ноября по май, а вот в Вене снежок выпадает только периодически и только в три зимние месяца.

Гламурная Швейцария

У Швейцарии гор на территории еще больше, а лыжи тут — еще более серьезный вид спорта. В горной части страны снег лежит с конца ноября по март, на склонах пониже — в декабре-феврале, а вот на равнинной части и в предгорьях снега за сезон может не быть совсем. Поэтому за снежными радостями ехать логичнее не в Цюрих, а сразу куда-нибудь в горы. Вариантов предостаточно: в крошечной стране существует более 200 лыжных регионов, специализирующихся на зимнем туризме.

Выбор огромный: тут и зона Саас-Фе, специализирующаяся на зимнем хайкинге и семейном отдыхе, и олимпийский Санкт-Мориц, собирающий профессиональных спортсменов, и Вейзонна, где горные деревушки сохранили свой исторический облик, ныне дополненный современными лыжными трассами, и Самнаун с одним из крупнейших сноубордистских парков в Европе.

Если вы ценитель природы, вам наверняка понравится Юнгфрау. Здесь построена высокогорная железнодорожная станция, что дает возможность людям без альпинистской подготовки подняться на самый верх Альп. Поезд доставит вас прямо к смотровой площадке, и вид с нее уникальный — обычно его видят только альпинисты да пилоты самолетов.

Заодно можно посмотреть ледник Алетч и даже прогуляться по нему с экскурсией (и это тоже уникальная возможность). Почти все курорты, даже в самых крошечных поселках, снабжены современной инфраструктурой, хорошими ресторанами и отличными спа-заведениями. Высокогорные курорты (Маттерхорн, например) и ледники открыты круглый год, в прочих сезон длится с декабря по конец апреля.

У Швейцарии есть один большой недостаток — это уровень цен. Даже если выбрать не «раскрученный» Церматт, а что-то поспокойнее, ехать сюда все равно стоит довольно дорого. Поэтому многие туристы предпочитают не швейцарскую, а французскую часть Альп.

Самый простой вариант — это лыжная зона Шамони-Монблан. Одна из старейших в Европе, она отличается большой благоустроенностью, изобилием спусков всех видов сложности и возможностью обойтись, при желании, и без лыж — в округе проложена масса прогулочных маршрутов, в том числе зимних. Есть и горки, чтобы кататься на санках, и катки.

В Шамони работает хороший большой парк приключений для всей семьи, есть и другие развлечения для детей, можно, например, посмотреть, как выращивают знаменитых сенбернаров — собак-спасателей. Родителям предлагается познакомиться поближе с местной кухней (как почти везде во Франции — великолепной) и региональными сырами (а их здесь производят много). Снежный сезон во Французских Альпах такой же, как в Швейцарских.

Живописная Италия

Еще один более бюджетный вариант — Итальянские Доломиты. Формально – тоже часть Альп, но горы здесь пониже, сезон покороче, а цены пониже швейцарских. Самые крупные лыжные зоны (их 12) собраны в объединение под названием Dolomiti Superski, которое предлагает в сумме почти 1 200 километров спусков разной степени сложности. Есть и лыжные школы, в том числе детские. Если лыжи не ваше увлечение, то можно просто погулять, наслаждаясь кристально-чистым морозным воздухом и любуясь невероятными по красоте видами: Доломиты включены в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

Северная Италия обладает своеобразной культурой, так что заодно можно посмотреть расположенные в окрестностях города Тренто и Больцано (оба древние и яркие), порадоваться знаменитой «белой» итальянской кухне, родившейся на севере Италии, и побывать в паре хороших музеев. Сезон здесь короткий, с середины декабря по начало апреля, но погода обычно мягкая, без сильных морозов, что хорошо подходит для поездок с маленькими детьми.

Ну а если денег на поездки нет, а снега очень хочется, можно помедитировать на падающие снежинки на экране:

Подготовила Елена Чернова