Как кредитный рейтинг влияет на получение ипотеки?

Самое первое и одно из самых важных условий получения ипотечного кредита – это ваш кредитный рейтинг. Боль­шин­ство банков автоматически отклонит заявление для ипотеки еще на стадии получения Agreement in Principle, если кредитный рейтинг заявителя ниже определенного уровня.

Кредитный рейтинг – это показатель вашей финансо­вой ответственности. Креди­то­ру очень важно знать, как ак­куратно вы управляете своими финансами. Наши соотечественники часто боятся кредитных карт, предпочитая «жить по средствам». Но как банки могут знать о том, на­сколько аккуратны вы в вы­плате кредитов, если у вас их нет? Ведь ипотечный кредит – это крупное долговое обязательство на длительный срок. Поэтому вам обязательно нужно узнать свой кредитный рейтинг как можно раньше и постараться сделать все возможное, чтобы его улучшить.

Компании Equifax, Experian и CallCredit собирают информацию и вычисляют ваш кредитный рейтинг. Чтобы бесплатно узнать свой кредитный рейтинг от Equifax, нужно зарегистрироваться на сайте www.ClearScore.com. Обяза­тельно проверьте всю информацию. Если найдете ошибки, то нужно будет сообщить об этом Equifax, предоставить документы и попросить о внесении изменений. На сайте вы увидите, какие положительные и отрицательные факторы влияют на ваш кредитный рейтинг, здесь же можно найти советы о том, как его улучшить. Свой рей­тинг можно по­смотреть в Experian и CallCre­dit по аналогичному принципу.

Для определения кредитного рейтинга компании использу­ют следующие показатели:

– ваш возраст,

– семейный статус,

– наличие детей,

– место проживания,

– снимаете ли вы квартиру, комнату, живете с родителями и тп.,

– как долго вы проживаете по текущему адресу и как часто вы переезжали,

– зарегистрированы ли вы в списке для голосования (electoral roll),

– наличие домашнего теле­фо­на (landline),

– доходы,

– как долго вы работаете на вашего работодателя,

– как давно вы пользуетесь услугами вашего банка,

– как много у вас кредитных карточек,

– каков общий лимит на ва­ших кредитных картах и ка­ков ваш долг по ним,

– наличие других кредитных договоров (мобильный телефон, бытовая техника и т.п.),

– есть ли у вас овердрафт на дебетовой карте и как часто вы его используете,

– были ли у вас задержки оп­латы и пропущенные платежи,

– были ли у вас финан­со­вые проблемы, банкротст­во, привлекались ли вы к суду.

Компании, расcчитывающие кре­дитный рейтинг, не раск­ры­вают свои алгоритмы рас­четов. Известно лишь то, что эти фор­мулы вычисления все вре­мя со­вершенст­ву­ют­ся, а все вы­ше­перечис­лен­ное влияет на кре­дитный рейтинг в разной мере.

Не так давно американская компания Fair Isaac немного приподняла завесу секретнос­ти. Вот как влияют на кредит­ный рейтинг основные факторы в их вычислениях:

– Своевременность платежей = 35%.

– Соотношение кредитного ли­мита по карточкам и долгов по ним = 30%.

– Продолжительность кредит­ной истории = 15%.

– Типы используемых кредитов (кредитные карточки, банковские кредиты, овердрафты, покупки в рассрочку) = 10%.

– Недавние отказы других кред­итных учреждений = 10%.

Улучшить свой кредитный рейтинг можно в основном за счет следующих действий:

– аккуратно оплачивайте все счета,

– разумно пользуйтесь раз­лич­ными кредитами и кре­дит­ными картами,

– зарегистрируйтесь в списке для голосования (electorall roll),

– регулярно проверяйте свой кредитный рейтинг.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании – это стресс, а также затраты денег и вре­мени, которые не всегда приводят к желаемому ре­зультату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимос­ти на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, email, встретиться в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

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