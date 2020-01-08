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Как кредитный рейтинг влияет на получение ипотеки?

Как кредитный рейтинг влияет на получение ипотеки?
Любовь Васкевич, директор фирмы Your Mortgage Advisor Ltd

Любовь Васкевич,
директор фирмы
Your Mortgage Advisor Ltd

Самое первое и одно из самых важных условий получения ипотечного кредита – это ваш кредитный рейтинг. Боль­шин­ство банков автоматически отклонит заявление для ипотеки еще на стадии получения Agreement in Principle, если кредитный рейтинг заявителя ниже определенного уровня.

Кредитный рейтинг – это показатель вашей финансо­вой ответственности. Креди­то­ру очень важно знать, как ак­куратно вы управляете своими финансами. Наши соотечественники часто боятся кредитных карт, предпочитая «жить по средствам». Но как банки могут знать о том, на­сколько аккуратны вы в вы­плате кредитов, если у вас их нет? Ведь ипотечный кредит – это крупное долговое обязательство на длительный срок. Поэтому вам обязательно нужно узнать свой кредитный рейтинг как можно раньше и постараться сделать все возможное, чтобы его улучшить.

Компании Equifax, Experian и CallCredit собирают информацию и вычисляют ваш кредитный рейтинг. Чтобы бесплатно узнать свой кредитный рейтинг от Equifax, нужно зарегистрироваться на сайте www.ClearScore.com. Обяза­тельно проверьте всю информацию. Если найдете ошибки, то нужно будет сообщить об этом Equifax, предоставить документы и попросить о внесении изменений. На сайте вы увидите, какие положительные и отрицательные факторы влияют на ваш кредитный рейтинг, здесь же можно найти советы о том, как его улучшить. Свой рей­тинг можно по­смотреть в Experian и CallCre­dit по аналогичному принципу.

Для определения кредитного рейтинга компании использу­ют следующие показатели:

– ваш возраст,

– семейный статус,

– наличие детей,

– место проживания,

– снимаете ли вы квартиру, комнату, живете с родителями и тп.,

– как долго вы проживаете по текущему адресу и как часто вы переезжали,

– зарегистрированы ли вы в списке для голосования (electoral roll),

– наличие домашнего теле­фо­на (landline),

– доходы,

– как долго вы работаете на вашего работодателя,

– как давно вы пользуетесь услугами вашего банка,

– как много у вас кредитных карточек,

– каков общий лимит на ва­ших кредитных картах и ка­ков ваш долг по ним,

– наличие других кредитных договоров (мобильный телефон, бытовая техника и т.п.),

– есть ли у вас овердрафт на дебетовой карте и как часто вы его используете,

– были ли у вас задержки оп­латы и пропущенные платежи,

– были ли у вас финан­со­вые проблемы, банкротст­во, привлекались ли вы к суду.

Компании, расcчитывающие кре­дитный рейтинг, не раск­ры­вают свои алгоритмы рас­четов. Известно лишь то, что эти фор­мулы вычисления все вре­мя со­вершенст­ву­ют­ся, а все вы­ше­перечис­лен­ное влияет на кре­дитный рейтинг в разной мере.

Не так давно американская компания Fair Isaac немного приподняла завесу секретнос­ти. Вот как влияют на кредит­ный рейтинг основные факторы в их вычислениях:

– Своевременность платежей = 35%.

– Соотношение кредитного ли­мита по карточкам и долгов по ним = 30%.

– Продолжительность кредит­ной истории = 15%.

– Типы используемых кредитов (кредитные карточки, банковские кредиты, овердрафты, покупки в рассрочку) = 10%.

– Недавние отказы других кред­итных учреждений = 10%.

Улучшить свой кредитный рейтинг можно в основном за счет следующих действий:

– аккуратно оплачивайте все счета,

– разумно пользуйтесь раз­лич­ными кредитами и кре­дит­ными картами,

– зарегистрируйтесь в списке для голосования (electorall roll),

– регулярно проверяйте свой кредитный рейтинг.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании – это стресс, а также затраты денег и вре­мени, которые не всегда приводят к желаемому ре­зультату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимос­ти на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, email, встретиться в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

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Photo: 123rf.com
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