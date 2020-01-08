Как кредитный рейтинг влияет на получение ипотеки?

Самое первое и одно из самых важных условий получения ипотечного кредита – это ваш кредитный рейтинг. Большинство банков автоматически отклонит заявление для ипотеки еще на стадии получения Agreement in Principle, если кредитный рейтинг заявителя ниже определенного уровня.
Кредитный рейтинг – это показатель вашей финансовой ответственности. Кредитору очень важно знать, как аккуратно вы управляете своими финансами. Наши соотечественники часто боятся кредитных карт, предпочитая «жить по средствам». Но как банки могут знать о том, насколько аккуратны вы в выплате кредитов, если у вас их нет? Ведь ипотечный кредит – это крупное долговое обязательство на длительный срок. Поэтому вам обязательно нужно узнать свой кредитный рейтинг как можно раньше и постараться сделать все возможное, чтобы его улучшить.
Компании Equifax, Experian и CallCredit собирают информацию и вычисляют ваш кредитный рейтинг. Чтобы бесплатно узнать свой кредитный рейтинг от Equifax, нужно зарегистрироваться на сайте www.ClearScore.com. Обязательно проверьте всю информацию. Если найдете ошибки, то нужно будет сообщить об этом Equifax, предоставить документы и попросить о внесении изменений. На сайте вы увидите, какие положительные и отрицательные факторы влияют на ваш кредитный рейтинг, здесь же можно найти советы о том, как его улучшить. Свой рейтинг можно посмотреть в Experian и CallCredit по аналогичному принципу.
Для определения кредитного рейтинга компании используют следующие показатели:
– ваш возраст,
– семейный статус,
– наличие детей,
– место проживания,
– снимаете ли вы квартиру, комнату, живете с родителями и тп.,
– как долго вы проживаете по текущему адресу и как часто вы переезжали,
– зарегистрированы ли вы в списке для голосования (electoral roll),
– наличие домашнего телефона (landline),
– доходы,
– как долго вы работаете на вашего работодателя,
– как давно вы пользуетесь услугами вашего банка,
– как много у вас кредитных карточек,
– каков общий лимит на ваших кредитных картах и каков ваш долг по ним,
– наличие других кредитных договоров (мобильный телефон, бытовая техника и т.п.),
– есть ли у вас овердрафт на дебетовой карте и как часто вы его используете,
– были ли у вас задержки оплаты и пропущенные платежи,
– были ли у вас финансовые проблемы, банкротство, привлекались ли вы к суду.
Компании, расcчитывающие кредитный рейтинг, не раскрывают свои алгоритмы расчетов. Известно лишь то, что эти формулы вычисления все время совершенствуются, а все вышеперечисленное влияет на кредитный рейтинг в разной мере.
Не так давно американская компания Fair Isaac немного приподняла завесу секретности. Вот как влияют на кредитный рейтинг основные факторы в их вычислениях:
– Своевременность платежей = 35%.
– Соотношение кредитного лимита по карточкам и долгов по ним = 30%.
– Продолжительность кредитной истории = 15%.
– Типы используемых кредитов (кредитные карточки, банковские кредиты, овердрафты, покупки в рассрочку) = 10%.
– Недавние отказы других кредитных учреждений = 10%.
Улучшить свой кредитный рейтинг можно в основном за счет следующих действий:
– аккуратно оплачивайте все счета,
– разумно пользуйтесь различными кредитами и кредитными картами,
– зарегистрируйтесь в списке для голосования (electorall roll),
– регулярно проверяйте свой кредитный рейтинг.
Покупка недвижимости в Великобритании – это стресс, а также затраты денег и времени, которые не всегда приводят к желаемому результату. Наши опыт и знания позволяют помогать членам русскоговорящего сообщества в покупке недвижимости на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, email, встретиться в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.
Звоните: 01304268934, 07852829016 или заполните форму на сайте www.YourMortgageAdvisor.info
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *