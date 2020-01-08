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Почему Елизавета II не убирает рождественскую елку до февраля?

Почему Елизавета II не убирает рождественскую елку до февраля?
Фото:flickr.com/foreignoffice

На это есть весомая причина

Рождественские праздники уже позади, британцы выбрасывают елки и убирают мишуру с игрушками до следующего года, однако есть в Соединенном Королевстве человек, который не оставляет праздничные украшения еще на месяц, до 6 февраля, пишет The Evening Standard. Это королева Елизавета II, которая отдыхает сейчас в Сандрингеме.

По имеющимся сведениям, Ее Величество не выбрасывает елку, чтобы почтить память своего отца. 6 февраля 1952 года король Георг VI скончался в Сандрингемском дворце. Спустя некоторое время уже взошедшая на трон молодая Елизавета II написала письмо секретарю своего отца, в котором выразила глубокую скорбь. «Мне все еще не верится, что отца больше нет. Только сейчас я начала осмысливать произошедшее и поняла, как скучаю по нему», – написала она.

В этом году королева сначала отправилась на рождественские каникулы в Норфолк, куда прибыла на поезде. На Рождество к ней присоединились другие члены семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми. Королевская семья посетила праздничную службу в церкви Святой Марии Магдалины, после чего Елизавета II отправилась в Сандрингем, чтобы пробыть там еще месяц. Эту традицию она начала в 1988 году.

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1 Comment

  • Рома
    08.01.2020, 10:24

    Господа, вы сами-то читали, что написали?

    Где ответ на вопрос, почему она не выбрасывает елку до февраля? Потому что папа умер? Логика в статье отсутствует.

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