Почему Елизавета II не убирает рождественскую елку до февраля?

На это есть весомая причина

Рождественские праздники уже позади, британцы выбрасывают елки и убирают мишуру с игрушками до следующего года, однако есть в Соединенном Королевстве человек, который не оставляет праздничные украшения еще на месяц, до 6 февраля, пишет The Evening Standard. Это королева Елизавета II, которая отдыхает сейчас в Сандрингеме.

По имеющимся сведениям, Ее Величество не выбрасывает елку, чтобы почтить память своего отца. 6 февраля 1952 года король Георг VI скончался в Сандрингемском дворце. Спустя некоторое время уже взошедшая на трон молодая Елизавета II написала письмо секретарю своего отца, в котором выразила глубокую скорбь. «Мне все еще не верится, что отца больше нет. Только сейчас я начала осмысливать произошедшее и поняла, как скучаю по нему», – написала она.

В этом году королева сначала отправилась на рождественские каникулы в Норфолк, куда прибыла на поезде. На Рождество к ней присоединились другие члены семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми. Королевская семья посетила праздничную службу в церкви Святой Марии Магдалины, после чего Елизавета II отправилась в Сандрингем, чтобы пробыть там еще месяц. Эту традицию она начала в 1988 году.