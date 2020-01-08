Поднимите мне веки: безоперационный плазменный лифтинг

Отличная процедура для тех, кто трусит идти под скальпель, – проверено на себе

Без уколов ботокса добиться радикального омоложения в зоне глаз, особенно приподнять веко и уменьшить выраженность мимических морщин, практически невозможно, и до сих пор существовала лишь одна хирургическая процедура, способная быстро исправить ситуацию, – блефаропластика. Пожалуй, стоит упомянуть и лазерный лифтинг, но тут есть свои опасности: работа с лазером в области глаз требует ювелирной точности, процедура не из приятных, риск нежелательных последствий довольно высокий, а реабилитационный период длительный. Поэтому применение плазмы с целью уменьшения объема лишней ткани в области век стало выходом для тех, кто не спешит воспользоваться услугами пластического хирурга по разным причинам: из-за страха или в довольно молодом возрасте, понимая, что со временем кожа все равно начнет «провисать», и радикальный метод лучше оставить на потом.

Справедливости ради замечу, что плазменная безоперационная блефаропластика не является полной альтернативой хирургической, так как за одну процедуру невозможно убрать большой объем лишней кожи. Но она дает возможность не только заметно скорректировать веко и визуально приподнять его, но и улучшить качество самой кожи, поскольку плазма стимулирует обновление межклеточного матрикса, коллагена и эластина, за счет чего кожа со временем становится более гладкой и упругой. Для полного эффекта потребуется три процедуры (возможно, больше, это индивидуально и обсуждается с врачом на консультации), с перерывами в два месяца между каждой.

Важно помнить, что процедура эта хотя и почти нетравматичная и не связана с рисками, которые есть при лазерном или хирургическом омоложении, важно выбрать достойный салон и врача, который работает на качественном оборудовании, а ни в коем случае не обращаться к частному косметологу, принимающему на дому. К сожалению, как и с перманентным макияжем, эта область косметологии в Британии мало регулируется – нет необходимости иметь медицинское образование, чтобы проводить такую процедуру, да и больших вложений – на рынке продают множество Plasma Pen стоимостью ниже тысячи фунтов. Такие дешевые аналоги не обладают ни нужной мощностью, ни характеристиками безопасности, которые можно ожидать от хорошего аппарата.

Как это работает?

Плазма – это ионизированный газ. Плазма образуется между двумя электродами (ими выступают наконечник иглы и сама поверхность кожи). Под действием аппарата некоторый объем воздуха превращается в ионизированный газ (плазму), а плазма (в отличие от воздуха) обладает высокой токопроводимостью, в ней проходит разряд определенной мощности, который и воздействует на кожу, образуя мини-кратеры. Так, воздействуя на проблемную зону, можно сократить ее общую площадь и осуществить лифтинг тканей.

Как проходит процедура Plasma IQ eye lift

Первый этап – консультация. Как правило, она бесплатная. Врач подскажет, насколько процедура подходит вам и сколько сеансов потребуется для получения желаемого результата.

Обновлять свои глаза я отправилась в Dr Leah Cosmetic Skin Clinic (drleah.co.uk). Доктор определила, что мне понадобится три сеанса, и, обсудив определенную чувствительность моей кожи, мы решили начать с самой небольшой мощности, чтобы посмотреть, как отреагирует кожа и как будет проходить процесс заживления. Впоследствии мы перешли на более мощное воздействие, что, к слову, никак не отразилось на процессе заживления – с каждым разом этот процесс проходил все быстрее и проще.

Процедура проработки зоны верхнего века длится всего 20 минут, но вам понадобится примерно час: нужно время на подготовку и нанесение крема анестетика (примерно 30 минут). Болевых ощущений практически нет, я чувствовала легкое жжение и запах горелых волосков, минимум дискомфорта.

После процедуры

Сразу после процедуры глаза могут слегка припухнуть, и, по мере того, как отходит обезболивающий эффект, ощущается стягивание. Ночью нужно обязательно спать на спине и повыше – положите дополнительную подушку, а то и две. Это поможет минимизировать отек глаз в первые дни. Опухлость у меня проходила за два дня: я делала процедуру в пятницу и уже в понедельник могла выйти на работу – точки на веках выглядели как своего рода леопардовый мейкап.

На четвертый день точки начали засыхать, важно их не чесать и не отрывать, а также не мочить вообще. За 5-7 дней все корочки отойдут сами, и тогда важно заботиться о коже века – использовать средство для век с SPF не ниже 50, чтобы пигментация не стала перманентной. Параллельно на ночь можно пользоваться любыми осветляющими средствами, например, с витамином С в высокой концентрации – это поможет вернуть коже ровный оттенок.

Результат: веко приподнялось, взгляд стал более открытым и «легким».

Стоимость: от £650 за сеанс в салоне Dr Leah Cosmetic Clinic

Важно помнить, что максимальный эффект от процедуры наступит через два-три месяца, а после полного курса вы получите стойкий результат, который продлится три-пять лет. Кожа продолжает стареть, со временем могут появиться новые морщины, кожа начнет «провисать» – тогда курс плазменного лифтинга можно повторить.

Преимущества в сравнении с блефаропластикой:

не требуется наркоз; не нужно хирургического вмешательства; нет швов; нет рисков (главное – риска слепоты, который присутствует при операции); минимальные побочные эффекты и гораздо меньшее время заживления; не истончается кожа, а наоборот, уплотняется; стоимость процедура значительно ниже, чем операция.