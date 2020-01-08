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Три гражданина Великобритании погибли в авиакатастрофе под Тегераном

Три гражданина Великобритании погибли в авиакатастрофе под Тегераном
Фото:123rf.com

Украинский лайнер потерпел крушение после вылета из аэропорта

Этим утром самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вылетел из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни в Киев, а спустя две минуты потерпел крушение, сообщает Metro. Погибли все 176 пассажиров и девять членов экипажа. Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что на борту разбившегося судна были граждане семи стран. BBC приводит следующие данные: погибли три британца, 63 гражданина Канады, 82 иранца, одиннадцать украинцев, четыре жителя Афганистана, десять шведских подданных и три немца.

Глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд сообщил, что экстренные службы были направлены к месту крушения лайнера между городами Парад и Шахриар, однако долгое время не могли приблизиться к обломкам из-за начавшегося пожара.

Представитель министерства иностранных дел заявил, что ведется установление личностей погибших. Находившийся с рабочим визитом в Омане президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и немедленно вылетел в Киев. По предварительным данным от сотрудников посольства Украины в Иране, причиной крушения стала техническая неисправность, однако рассматриваются все возможные версии трагедии.

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