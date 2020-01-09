Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи

Однако до них это сделали еще несколько монарших особ

Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от статуса членов королевской семьи и полагающихся в связи с ним привилегий. Пара сообщила об этом в своем инстаграм-аккаунте SussexRoyal.

Меган и Гарри хотят создать «новую прогрессивную роль внутри института монархии», однако продолжат поддерживать Ее Величество Елизавету II. Они будут жить отдельно на два дома: в Великобритании и Северной Америке, что позволит их сыну Арчи вырасти с уважением к королевской традиции, к которой он принадлежит по праву рождения, и одновременно расширит личное пространство семьи. Герцог и герцогиня подчеркнули, что стремятся к финансовой независимости и продолжат заниматься благотворительностью.

Решение пары стало новостью даже для Букингемского дворца, сообщает Sky News. В ответном заявлении говорится, что «королевская семья уважает стремление пары начать новую жизнь, однако для решения некоторых вопросов потребуется время». Тем не менее, принц Гарри — отнюдь не первый член королевской семьи, который сложил свои полномочия. К примеру, только в 20-м веке это пришлось сделать пяти персонам:

Эдуард VIII, 1936

Дядя действующей королевы Елизаветы II являлся прямым наследником трона, однако его отношения с разведенной американкой Уоллис Симпсон не позволили ему стать королем. В то время британская элита была не готова принять Симпсон в качестве королевы.

Под давлением общественности Эдуард отрекся от престола в 1936 году, после чего по праву наследования трон перешел к отцу Елизаветы II Георгу VI. Эдуард, сохранивший титул герцога Виндзорского, женился на Уоллис Симпсон в 1937 году во Франции. Пара прожила счастливую семейную жизнь до смерти Эдуарда в 1972 году.

Диана, принцесса Уэльская

Диана и принц Чарльз объявили о своем расставании в 1992 году, однако выполняли королевские обязанности вплоть до официального развода в 1996 году. Тогда же Диана потеряла титул HRH – «Ее королевское высочество» – и статус руководителя 93 благотворительных организаций. 31 августа 1997 она погибла в автокатастрофе.

Сара, герцогиня Йоркская

Брак Сары Фергюсон и принца Эндрю, младшего сына Елизаветы II, распался еще в 1996 году, однако пара до сих пор поддерживает дружеские отношения. Сара лишилась королевского титула, но сохранила герцогский.

В ноябре 2019 года Фергюсон была одной из немногих, кто встал на сторону принца Эндрю после его интервью о дружбе с Джеффри Эпштейном.

Принц Филипп

98-летний герцог Эдинбургский сложил свои королевские полномочия осенью 2017 года после нескольких десятилетий упорной работы. Елизавета II полностью поддержала решение супруга.

После женитьбы на Ее Величестве в 1947 году принц Филипп совершил 637 официальных визитов за рубеж в одиночку, произнес более 5 тыс. речей и написал четырнадцать книг.

Принц Эндрю

Сын Ее Величества сложил с себя королевские полномочия в 2019 году после многочисленных обвинений в дружбе с американским финансистом и преступником Джеффри Эпштейном.

«Мое знакомство с Джеффри Эпштейном стало серьезным фактором, который мешает работе моей семьи и многих благотворительных организаций, которые я с гордостью поддерживаю. Я попросил Ее Величество разрешить мне отойти от своих публичных обязанностей», говорилось в заявлении принца.